Путин призвал усилить контроль над исполнителями гособороназаказа

Исполнителями гособоронзаказа, вовлеченными в сомнительные операции, нужно заниматься особо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Также речь шла о зачистке теневых площадок, сокращении числа фирм-однодневок и количества выводимых в офшоры средств. Идет разработка искусственного разума для борьбы с отмыванием денег.

"У нас начинает в Москве работать комиссия ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим. "РГ"). Как вы предполагаете организовать работу, и каких результатов ожидаете?" - спросил глава государства. Чиханчин рассказал про подготовку экспертов и коррективы законодательства. Речь зашла о проблеме легализации незаконных доходов. "С 2013 года в шесть раз возрос возврат государству?" - уточнил Владимир Путин. "Да, именно по легализации", - ответил собеседник. Хозяйствующих субъектов, попавих в зону мониторинга, стало больше, а количество их участия в сомнительных операциях - меньше. Идет сокращение фирм-однодневок до 500 тысяч в год. "Растет законопослушность финансовых организаций, которые участвуют в антиотмывочной системе", - сообщил Чиханчин.

"Только в 2018 году нам удалось закрыть 27 теневых площадок, это совместная работа с ФСБ, МВД, Центральным банком. Общий объем теневых денег порядка 245 млрд рублей", - доложил глава финансовой разведки. Сомнительных операций стало меньше. "То есть зачистка приводит к конкретным результатам", - оценил Чиханчин.

Но теневой оборот наличных все равно есть, и из банковского сектора начинает смещаться в другие, в частности, в торговый, сообщил докладчик: "Большие, крупные магазины за наличку реализуют, а потом начинают ее потихонечку продавать, не инкассируя. Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении". Основные потребители теневого сектора в строительстве, заметил он.

"Средства, выводимые в офшоры" - это прибыль или это какие-то манипуляции?" - заглянул в материалы Путин. "В большей степени это все-таки манипуляции, попытка вывезти туда, завезти их уже под другое окрашенными деньгами, то есть какие-то игры, уход временно из оборота, то есть уход от налогов. Но снижение идет очень сильное", - заметил он. "Да, в два раза по сравнению с 2016 годом", - согласился президент.

По гособоронзаказу тоже "картинка стала меняться", доложил Чиханчин: "Во-первых, увеличилось количество организаций, которые взяли мы на контроль, и количество контрактов у нас значительно растет. Здесь тоже количество фиктивных организаций, участвующих в деятельности по гособоронзаказу, нам удалось снизить". "Почти на четверть, но все равно еще много", - оценил президент. "Исполнителями гособоронзаказа, вовлеченными в сомнительные операции, нужно, конечно, заниматься особо", - указал он.

"В 2018 году нашей службе совместно с правоохранительными органами удалось сохранить средств - порядка 90 млрд, и возвращено средств - порядка 20 млрд", - сообщил Чиханчин о работе в целом. "Средства, которые подлежат конфискации по гражданским делам", тоже здесь немало, я смотрю, больше трех миллиардов. А судами насколько оперативно принимаются решения?" - продолжил смотреть материалы Путин. "Быстро, - заверил собеседник. - Если посмотреть на конфискацию, у нас два уровня есть. Есть чисто конфискация, когда идет уголовное действие. Но очень хорошо запущен сейчас механизм так называемого добровольного возмещения". "Сумма возвращенных средств даже немножко больше, чем конфискованных в рамках уголовных дел", - сравнил он.

"Взаимодействие по Генпрокуратуре, - продолжил докладчик. - Неплохо сработали, когда теневой сектор пытался подмять под себя нотариусов. Только в этом году порядка двух миллиардов нам удалось. А в целом сомнительные операции после этой акции сократились в полтора раза. Сейчас вносим законодательно некие изменения по полномочиям нотариусов и их ответственности".

"Несколько слов хотел бы сказать по наркотикам. Мы сейчас работали почти с десятком стран, вышли на крупную схему, идет сейчас реализация. Это наркотический кокаин. В общей сложности в международной схеме около тысячи человек участвовало", - сообщил Чиханчин.

"Сработали по топливно-энергетическому комплексу Северного Кавказа, тоже в общей сложности где-то порядка 13 млрд рублей", - также рассказал докладчик. "Доначислили эти 13 млрд?" - спросил президент. "И уже даже часть взыскали", - последовал ответ.

Идет работа и с Верховным Судом. "Попытка втянуть суды в теневые схемы - в общей сложности нам совместно с ними удалось предотвратить вывод денег в теневой порядок порядка 130 млрд", - сообщил Чиханчин.

"Реализованы несколько дел, особенно по ячейкам, которые финансируют игиловскую составляющую (террористическая группировка запрещена в РФ - прим. "РГ"), всех, кто туда выезжают", - также заметил глава Росфинмониторинга.

"Хотел бы несколько слов сказать по НКО. Продолжает иностранное финансирование поступать сюда, и не все для благих целей. Где-то порядка 80 млрд мы отслеживаем", - сказал Чиханчин. "80 млрд поступило из иностранных источников?" - спросил Путин. "Из-за рубежа, да. Из иностранных, в том числе и тех, которые идут на определенные степени деструктивности, - сообщил глава Росфинмониторинга. - Мы плотно работаем с ФСБ по каждому. Есть направления, отрасли, куда наибольшее количество денежных средств выделяется, - это система образования".

"С 7 января заработала статья по декриминализации. Мы только за этот месяц исключили из списка террористов порядка 60 человек, то есть пересмотрели подходы, и сейчас продолжается работа с Генеральной прокуратурой, силовыми ведомствами", - рассказал глава финансовой разведки.

"Ряд наших проектов стали международными проектами. Это противодействие финансированию ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ - прим. "РГ"). Сегодня 40 стран объединились вокруг нашего проекта на международной площадке", - рассказал Чиханчин. "И тема, которая сегодня очень активно развивается - это противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения. Мы тоже выступили инициаторами и на площадке ФАТФ активно работаем", - заметил он.

Согласно вашему поручению мы запустили и работаем над созданием искусственного интеллекта совместно с Академией наук, министерством образования в сфере противодействия отмыванию денег. Мы закончили НИРовские работы и переходим к конструкторским работам", - отметил Чиханчин. "Тестирование провели уже?" - поинтересовался Путин. "Да, некие подходы мы уже сегодня видим. Условно, если в двух словах, хочу сказать, что есть некая модель поведения, допустим, террористов, она уже описана, передана банкам. И в ходе дальнейшей работы по уголовным делам, финансовым расследованиям машина сама отбирает и уже дополняет по своим признакам. Она уже сама работает, и сама постоянно дополняет", - ответил собеседник.

Кира Латухина