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12.03.2019
Российская газета

В 2019 году армия впервые получит беспилотники средней дальности

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Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы России в 2019 году впервые получат ударные беспилотники средней дальности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

- За шесть лет сформировано 38 воинских частей, на вооружение которых поставлено более 2 тысяч современных беспилотников, - уточнил министр. - С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности.

Согласно выводам Минобороны, качественный рывок в сфере беспилотной авиации обеспечил новые возможности разведки и поражения объектов противника.

Шойгу привел в пример лазерную подсветку с беспилотников - благодаря этой технологии удалось дать "вторую жизнь" ранее не востребованным высокоточным артиллерийским снарядам "Краснополь".

- В результате уменьшился их расход - не более двух снарядов на одну цель, и увеличилась дальность применения, - пояснил министр.

В соответствии с новой программой министерства, к 20 году доля современных вооружений должна вырасти до 70%.


Татьяна Замахина

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