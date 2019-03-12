Шойгу объявил о росте оснащенности ВС современным оружием

Уровень оснащенности Вооруженных сил России современными вооружениями вырос до 61,5% - за последние шесть лет этот показатель поднялся в 3,8 раз. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

Министр напомнил, что к 2013 году уровень "современности" в ВС составлял 16%, при этом вооружения были низкого качества.

- К началу 2019 года оснащенность Вооруженных сил современным вооружением возросла в 3,8 раза - с 16% до 61,5%, - сообщил Шойгу депутатам. Он уточнил, что в стратегических ядерных силах она составляет 82%, в Сухопутных войсках - 48,3%, ВКС - 74%, Военно-морском флоте - 62,3%, ВДВ - 63,7%.

При этом в 2,7 раза сократилось количество отказов вооружений и техники.

В соответствии с новой программой министерства, к 2020 году доля современных вооружений должна вырасти до 70%, заявил глава оборонного ведомства.

Назвал он и другие параметры, изменившиеся за шесть лет. Так, количество высокоточных крылатых ракет у Вооруженных сил России за шесть лет выросло более чем в 30 раз. Кроме того, принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз.

За шесть лет Минобороны РФ построило в Арктике 475 объектов военной инфраструктуры, заявил также министр.

- Всего в Арктике на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта за шесть лет возведено 475 объектов общей площадью более 710 тыс. кв. м, - уточнил он. - В них размещены военнослужащие, специальное вооружение и техника.

Число контрактников в Вооруженных силах России с 2012 года к началу нынешнего возросло более чем в два раза, почти до 400 тысяч, рассказал министр.

По словам Шойгу, сейчас в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий - призывниками. При этом призывники к выполнению боевых задач не привлекаются.

Татьяна Замахина