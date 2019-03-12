Войти
12.03.2019
Российская газета

Шойгу объявил о росте оснащенности ВС современным оружием

665
0
0
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ"
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на торжественной церемонии передачи в общевойсковое соединение Северного флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Уровень оснащенности Вооруженных сил России современными вооружениями вырос до 61,5% - за последние шесть лет этот показатель поднялся в 3,8 раз. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

Министр напомнил, что к 2013 году уровень "современности" в ВС составлял 16%, при этом вооружения были низкого качества.

- К началу 2019 года оснащенность Вооруженных сил современным вооружением возросла в 3,8 раза - с 16% до 61,5%, - сообщил Шойгу депутатам. Он уточнил, что в стратегических ядерных силах она составляет 82%, в Сухопутных войсках - 48,3%, ВКС - 74%, Военно-морском флоте - 62,3%, ВДВ - 63,7%.

При этом в 2,7 раза сократилось количество отказов вооружений и техники.

В соответствии с новой программой министерства, к 2020 году доля современных вооружений должна вырасти до 70%, заявил глава оборонного ведомства.

Назвал он и другие параметры, изменившиеся за шесть лет. Так, количество высокоточных крылатых ракет у Вооруженных сил России за шесть лет выросло более чем в 30 раз. Кроме того, принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз.

За шесть лет Минобороны РФ построило в Арктике 475 объектов военной инфраструктуры, заявил также министр.

- Всего в Арктике на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта за шесть лет возведено 475 объектов общей площадью более 710 тыс. кв. м, - уточнил он. - В них размещены военнослужащие, специальное вооружение и техника.

Число контрактников в Вооруженных силах России с 2012 года к началу нынешнего возросло более чем в два раза, почти до 400 тысяч, рассказал министр.

По словам Шойгу, сейчас в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий - призывниками. При этом призывники к выполнению боевых задач не привлекаются.


Татьяна Замахина

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Арктика
Ядерный щит
Похожие новости
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
09.11.2017
Выступление Министра обороны России Сергея Шойгу на заседании Коллегии Министерства обороны
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
16.01.2014
Центр и Арктика
18.12.2013
Строить – не ломать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 16:02
  • 17
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 12.03 16:00
  • 72
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 12.03 15:59
  • 2
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 12.03 15:53
  • 3
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 12.03 15:49
  • 17
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 12.03 15:48
  • 8
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
  • 12.03 15:38
  • 3
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 12.03 15:24
  • 111
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 12.03 14:49
  • 34
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 12.03 14:45
  • 21
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 12.03 13:51
  • 2
За кулисами визита делегации компании Thales в Армению
  • 12.03 13:49
  • 1
Шойгу отчитался о перевооружении российской армии
  • 12.03 13:31
  • 3
Российское оружие стало в три раза надежнее
  • 12.03 13:30
  • 24
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"
  • 12.03 13:28
  • 4
США заказали "охотника" на С-400