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12.03.2019
ТАСС

Патрушев обсудит в Ижевске 12 марта диверсификацию предприятий ОПК

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Источник: ehorussia.wordpress.com.

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, а также представители федеральных министерств и ведомств

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет 12 марта выездное совещание в Ижевске, темами которого станут безопасность дорожного движения и меры по диверсификации в оборонно-промышленном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Предполагается рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения, а также меры по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, главы регионов, входящих в состав этого округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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