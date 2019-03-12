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12.03.2019
Российская газета

Шойгу: Армии доверяет 90% россиян

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: https://tehnowar.ru/

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о серьезном снижении числа россиян, отрицательно оценивающих деятельность Вооруженных сил России. Об этом он заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

До того, как сообщить депутатам о настроениях граждан, он подробно рассказал, что изменилось в Вооруженных силах РФ за последние шесть лет, - о кратном росте показателя оснащенности современными вооружениями, укомплектованности ВС РФ и т.п.

- С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных сил, - сказал министр. - При этом отрицательные оценки снизились в 4,5 раза - с 31 до 7%.

- Социологические опросы, проведенные за последние 2-3 года, показывают, что армии России доверяет порядка 90% населения страны, - резюмировал министр.


Татьяна Замахина

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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1 комментарий
№1
12.03.2019 12:08
Цитата, q
сообщил о серьезном снижении числа россиян, отрицательно оценивающих деятельность Вооруженных сил России.
Некорректная формулировка. Как можно отрицательно оценивать деятельность той единственной силы, которая защищает страну?
Вы можете отрицательно относиться  к деятельности своего иммунитета, например? Нет конечно. А если иммунитет ослаб и вы им недовольны, то вероятно проблема в том что вы бухали, курили и не занимались ОФП, либо другая какая-то специфическая причина ослабила ваш иммунитет. И в этом случае отрицать нужно бухло, курение и свою леность, а также, бороться с др. причинами, которые ослабляют вашего защитника.
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