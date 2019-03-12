Шойгу: Армии доверяет 90% россиян

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о серьезном снижении числа россиян, отрицательно оценивающих деятельность Вооруженных сил России. Об этом он заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

До того, как сообщить депутатам о настроениях граждан, он подробно рассказал, что изменилось в Вооруженных силах РФ за последние шесть лет, - о кратном росте показателя оснащенности современными вооружениями, укомплектованности ВС РФ и т.п.

- С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных сил, - сказал министр. - При этом отрицательные оценки снизились в 4,5 раза - с 31 до 7%.

- Социологические опросы, проведенные за последние 2-3 года, показывают, что армии России доверяет порядка 90% населения страны, - резюмировал министр.

Татьяна Замахина