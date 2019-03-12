Шойгу отметил положительное влияние военных представительств в ОПК

Возрождение структуры сократило отказы новой военной техники в 2,7 раза

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Возрождение военных представительств на предприятиях ОПК позволило сократить количество отказов новой военной техники в 2,7 раза. Об этом в понедельник сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на открытом заседании комитета Госдумы по обороне.

"Возрождены в современном виде военные представительства. Тем самым усилен контроль за качеством выпускаемой продукции предприятиями ОПК, в 2,7 раза сокращено количество отказов нового вооружения и техники", - сказал Шойгу.

По его словам, работа военных представителей на предприятиях ОПК и космической промышленности позволила уже к 2019 году создать по периметру границы России сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических направлениях, начать развертывание Единой космической системы обнаружения и боевого управления, а также завершить создание нового космического ракетного комплекса "Ангара".

Военные представительства Минобороны - структурные подразделения, дислоцированные на предприятиях промышленности, содержащиеся за счет военного ведомства и предназначенные для контроля создания и производства предприятиями вооружения, военной техники и приемки военной продукции.

Были созданы в начале 1960-х годов прошлого века в соответствии с директивами Генштаба ВС СССР как военные представительства министерства обороны при проектных, опытно-конструкторских и научно-производственных организациях Москвы, Ленинграда, Киева и других городов.