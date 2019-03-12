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12.03.2019
Российская газета

Клон миномета "Василек" установили на тактический военный автомобиль

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Источник изображения: rg.ru

На проходящей в Багдаде оружейной выставке IQDEX2019 была впервые представлена изготовленная в соседнем Иране мобильная артиллерийская установка.

Основой конструкции является клон советского автоматического миномета 2Б9 "Василек". От базового образца он отличается калибром - 81 мм.

Первая информация об этом изделии оборонной промышленности Исламской Республики была обнародована в начале прошлого месяца. Тогда же в Тегеране показали установленный на специальном станке вариант. Предполагалось, что данное оружие будет монтироваться на различные образцы техники.

Сейчас мы видим вариант на шасси тактического многоцелевого военного автомобиля повышенной подвижности Aras. Ранее эти пикапы уже использовались в качестве носителей противотанковых управляемых ракет, в Сирии они воевали с 23-мм автоматическими малокалиберными пушками ЗУ-23-2.

Судя видеоматериалам, продемонстрированным на выставке, и 81-мм миномет вполне подошел этому автомобилю. Не исключено, что такое оружие уже в ближайшее время будет задействовано в боевых операциях против террористов.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Ирак
Иран
Сирия
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