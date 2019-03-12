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12.03.2019
Военное обозрение

Глава Минобороны рассказал об усилении войсковой группировки в Крыму

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В ходе расширенного заседания думского комитета по обороне глава военного ведомства Сергей Шойгу рассказал об усилении войсковой группировки на Крымском полуострове. По словам федерального министра, войска обеспечивают надёжную защиту Крыма и интересов России на Чёрном море.

Источник изображения: Минобороны РФ

Сергей Шойгу напомнил парламентариям о том, что было создано оперативное командование в дальней морской зоне. Это командования обеспечивает управление боевыми кораблями и вспомогательными судами ВМФ России в Средиземном море. По словам Шойгу, все воинские части в Крыму сегодня являются в/ч постоянной готовности.

Для радикалов Украины такие заявления Сергея Шойгу стали очередным поводом для выражения негодования. При этом на самой Украине нередко звучат слова о том, что именно Крымом легко проверяется вся фейковость заявлений майданных властей относительно ведения войны с Россией.

Экс-депутат Верховной рады Украины (трёх созывов) Елена Бондаренко ранее неоднократно отмечала, что если украинские войска "противостоят армии России", то почему же никто не видит попыток со стороны "одной из сильнейших армий континента" вернуть Крым.

По словам Елены Бондаренко, тот факт, что украинская армия который год подряд обстреливает Донбасс и не обстреливает Крым говорит сам за себя: в Крыму российская армия есть, а на Донбассе её нет.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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