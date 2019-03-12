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12.03.2019
Военное обозрение

Шойгу рассказал о числе образцов оружия РФ, испытанных в Сирии

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Министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на расширенном заседании в комитете Госдумы по вооружениям рассказал о числе вооружений и военной техники, которые были испытаны в ходе контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республики. По словам главы оборонного ведомства, в общей сложности испытания в Сирии прошли свыше трёхсот образцов нового оружия за время участия ВС РФ в боевых действиях в этой ближневосточной стране.

Источник изображения: Минобороны РФ

Шойгу:

В Сирии мы апробировали 316 образцов современного оружия.

По словам Сергея Шойгу, было нанесено 166 ударов крылатыми ракетами большой дальности как воздушного, так и морского базирования. Эти ракеты успешно поражали цели, которыми являлись объекты террористический группировок.

По словам министра обороны РФ, число высокоточный крылатых ракет на вооружении ВС РФ за 6 лет выросло более чем в тридцать раз. При этом число носителей высокоточного оружия различного базирования увеличилось более чем в 12 раз.

За шесть лет на системы С-400 перевооружены 20 зенитных ракетных полков, 23 дивизиона – на "Панцирь-С".

За тот же, шестилетний, срок войска были оснащены 109-ю МБР "Ярс". По заявлению Сергея Шойгу, это позволило осуществить плановое перевооружение 12 ракетных полков.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
РС-24 Ярс
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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