Новинки выставки IWA OutdoorClassics в Нюрнберге

На выставке IWA OutdoorClassics 2019, которая завершает свою работу сегодня (11 марта), большое количество иностранных компаний показали новые образцы производимой продукции. Среди интересных новинок можно отметить продукцию норвежской компании Skytterlinken AS, которая является ведущим производителем и поставщиком снаряжения для спортивной стрельбы, охоты, а также стрельбы на большие расстояния.

Вся продукция компании предназначена для интенсивного и активного использования в суровом арктическом климате.

На выставке был представлен бинокль-дальномер с дальность до 2000 м. Бинокль также измеряет угол, разницу высот и вычисляет баллистическое расстояние до цели, например, при стрельбе по крутому склону.

Источник изображения: https://www.iwa.info

Чешская компания ARMA ZEKA sro, специализирующаяся на разработке и производстве легких спортивных пистолетов и аксессуаров к ним, показала ограниченную серию из первых 20 пистолетов AZ-P1.

AZ-P1 "First Edition" - является полуавтоматическим спортивным пистолетом с комбинированным спусковым механизмом одинарного или двойного действия (SA/DA) и запертой казенной частью (запирание осуществляется через ствол к отверстию выброса). Калибр - 9 мм. Вес с пустым магазином - 1165 г. Ёмкость магазина -17 патронов. Материал рамы - легкий сплав.

Источник изображения: https://www.iwa.info

Шведский производитель высококачественного пневматического оружия и аксессуаров FX Airguns AB представил винтовку FX Biathlon MKII, построенную в духе олимпийских огнестрельных винтовок. Ствол Smooth Twist X с калибром .177 обеспечивает стабильную точность высокого уровня, как заявляет сам производитель. Полностью регулируемый спусковой крючок. FX Biathlon MKII - винтовка, идеально подходящая для тренировок по биатлону и некоторым видам спортивной стрельбы.