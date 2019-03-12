Аутсорсинг в армии привел к срыву питания, рассказал эксперт
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Существовавшая в российской армии до 2012 года система аутсорсинга оказалась неуспешной, поскольку не смогла обеспечить питание в полевых условиях и оказалась слишком затратной, заявил в понедельник РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский.
Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил в Госдуме с критикой системы аутсорсинга, действовавшей до его вступления в должность.
"Что касается обеспечения военнослужащих питанием на основе аутсорсинга, то в полевых условиях эту задачу решить не удалось. Фактически, обеспечение питанием было сорвано, и на полигонах во время учений солдаты вынуждены были довольствоваться одним сухим пайком", - сказал Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества".
Но были и плюсы: питание значительно разнообразилось, выросло качество.
По словам Мураховского, другим негативным явлением, связанным с аутсорсингом, стала проблема ремонта военной техники.
"Иногда неисправная техника простаивала месяцами, ожидая аутсорсинговых бригад с завода. Причем речь шла об элементарных работах, которые раньше в самой армии делали без всякого труда", - пояснил эксперт.
Сейчас, по его словам, эта проблема решена, поскольку ремонтные подразделения есть во всех воинских частях, а оборонной промышленности передают только технику, нуждающуюся в среднем и капитальном ремонте.
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