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12.03.2019
РИА Новости

Аутсорсинг в армии привел к срыву питания, рассказал эксперт

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Солдаты в столовой
Солдаты в столовой.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Существовавшая в российской армии до 2012 года система аутсорсинга оказалась неуспешной, поскольку не смогла обеспечить питание в полевых условиях и оказалась слишком затратной, заявил в понедельник РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил в Госдуме с критикой системы аутсорсинга, действовавшей до его вступления в должность.

"Что касается обеспечения военнослужащих питанием на основе аутсорсинга, то в полевых условиях эту задачу решить не удалось. Фактически, обеспечение питанием было сорвано, и на полигонах во время учений солдаты вынуждены были довольствоваться одним сухим пайком", - сказал Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества".

Но были и плюсы: питание значительно разнообразилось, выросло качество.

"С другой стороны, значительно выросли расходы. Сейчас, после того, как введен шведский стол и индивидуальный учет по карточкам военнослужащих, военному ведомству удалось сэкономить десятки миллиардов рублей", - отметил собеседник агентства.

По словам Мураховского, другим негативным явлением, связанным с аутсорсингом, стала проблема ремонта военной техники.

"Иногда неисправная техника простаивала месяцами, ожидая аутсорсинговых бригад с завода. Причем речь шла об элементарных работах, которые раньше в самой армии делали без всякого труда", - пояснил эксперт.

Сейчас, по его словам, эта проблема решена, поскольку ремонтные подразделения есть во всех воинских частях, а оборонной промышленности передают только технику, нуждающуюся в среднем и капитальном ремонте.

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