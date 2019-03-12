Ростех опровергает данные SIPRI о падении объема российского оружейного экспорта

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - В госкорпорации "Ростех" заявили, что данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о снижении объема экспорта российского оружия не соответствуют действительности.

"Данные SIPRI о падении объема экспорта российских вооружений не соответствуют действительности. К методике этих расчетов возникают большие вопросы", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха" в понедельник.

"Рост объемов продаж по линии военно-технического сотрудничества фиксируется на протяжении последних 10 лет. План поставок в 2018 году выполнен "Рособоронэкспортом" в полном объеме, при этом их объем стал рекордным, достигнув $13,7 млрд", - заявили в "Ростехе".

"В указанный SIPRI временной период "Рособоронэкспорт" нарастил объёмы экспортных поставок российской продукции военного назначения и активно развивал новые партнерства, в том числе в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке", - говорится в сообщении "Ростеха".

По данным госкоропрации, среди крупнейших сделок - контракты на поставку систем ПВО С-400 в Китай и Индию.

"На конец 2018 года портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 51 млрд долларов, что также является рекордным показателем за последние 10 лет", - сообщили в "Ростехе".

"Рособоронэкспорт" - единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в госкорпорацию "Ростех".

"Рособоронэкспорт" находится под американскими санкциями.

Между тем 25 февраля вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что санкционное давление повлияет на ВТС России и роста экспорта вооружения в ближайшее время ждать не стоит.

"Значительного роста экспорта военной продукции не ожидается, особенно в условиях нарастающего санкционного давления как на Российскую Федерацию, так и на наших зарубежных партнёров", - сказал Ю.Борисов.

"В современных условиях успешное развитие оборонных предприятий зависит от сбалансированного сочетания ключевых составляющих - ГОЗ, ВТС и производства гражданской продукции", - отметил он.

По данным SIPRI, Россия по итогам 2014-2018 годов находится на втором месте в мире по экспорту вооружений.

Этот показатель снизился на 17% по сравнению с 2009-2013 годами, что объясняется сокращением закупок российского оружия Индией и Венесуэлой, отмечается в докладе. Так, за указанный период экспорт оружия Россией в Венесуэлу снизился на 96%, в Индию - на 42%, говорится в докладе SIPRI.

Всего Россия поставляла оружие в 48 стран, из них 55% занимали поставки в Индию, Китай и Алжир. Если в 2009-2013 годах на российский оружейный экспорт приходилось 27% всего мирового объема торговли оружием, то в 2014-2018 годах доля России снизилась до 21%, сообщили в SIPRI.

Первое место среди экспортеров вооружений сохранили Соединенные Штаты: за последнее пятилетие их экспорт вырос на 36% против 30% в 2009-2013 годах. При этом в 2014-2018 годах США превзошли Россию на 75%, тогда как в предшествовавшей пятилетке разрыв составлял 12%.

На третьем месте по объему экспорта находится Франция, за ней следуют Германия и Китай.