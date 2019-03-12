Песков отреагировал на слова Шаманова про "цели ответных ударов" России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, посоветовал обратиться к Конституции России.

"Вы вспомните, пожалуйста, Конституцию Российской Федерации, где написано, что внешнюю политику и основы оборонной политики у нас определяет все-таки президент", – заметил Песков в ответ на просьбу дать оценку словам Шаманова про совместные учения "неядерных стран" с США, и обозначить, насколько они соответствуют ядерной доктрине России.

Раннее СМИ сообщили, что в понедельник на брифинге для военных атташе, аккредитованных в Москве, Шаманов заявил, что участие неядерных стран в отработке ударов тактическим ядерным оружием с участием США делает их целями для первоочередных ответных ударов со стороны России, передает РИА "Новости".

Песков добавил, что самого заявления депутата не видел. "Не знаю, что он заявил... Я вам рекомендую лично к Шаманову обратиться и попросить его разъяснить его заявление", – сказал он.

Напомним, что прошедший брифинг проигнорировали представители США. Шаманов на нем также заявил, что Россия не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в регионах, где не будет аналогичного американского оружия.