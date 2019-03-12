Войти
12.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Песков отреагировал на слова Шаманова про "цели ответных ударов" России

508
0
0
Дмитрий Песков. Архивное фото
Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, посоветовал обратиться к Конституции России.

"Вы вспомните, пожалуйста, Конституцию Российской Федерации, где написано, что внешнюю политику и основы оборонной политики у нас определяет все-таки президент", – заметил Песков в ответ на просьбу дать оценку словам Шаманова про совместные учения "неядерных стран" с США, и обозначить, насколько они соответствуют ядерной доктрине России.

Раннее СМИ сообщили, что в понедельник на брифинге для военных атташе, аккредитованных в Москве, Шаманов заявил, что участие неядерных стран в отработке ударов тактическим ядерным оружием с участием США делает их целями для первоочередных ответных ударов со стороны России, передает РИА "Новости".

Песков добавил, что самого заявления депутата не видел. "Не знаю, что он заявил... Я вам рекомендую лично к Шаманову обратиться и попросить его разъяснить его заявление", – сказал он.

Напомним, что прошедший брифинг проигнорировали представители США. Шаманов на нем также заявил, что Россия не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в регионах, где не будет аналогичного американского оружия.

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
15.09.2017
Щит для "Ярса": Россия повысит живучесть ракетных комплексов с МБР
27.02.2012
ОБОБЩЕНИЕ - Российская армия: от структурной перестройки к тотальному перевооружению
10.03.2009
Подороже атомных бомб
11.11.2008
Без комплексов. Калининградская область готова разместить "Искандеры"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 16:11
  • 4
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 12.03 16:09
  • 9
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
  • 12.03 16:02
  • 17
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 12.03 16:00
  • 72
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 12.03 15:53
  • 3
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 12.03 15:49
  • 17
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 12.03 15:38
  • 3
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 12.03 15:24
  • 111
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 12.03 14:49
  • 34
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 12.03 14:45
  • 21
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 12.03 13:51
  • 2
За кулисами визита делегации компании Thales в Армению
  • 12.03 13:49
  • 1
Шойгу отчитался о перевооружении российской армии
  • 12.03 13:31
  • 3
Российское оружие стало в три раза надежнее
  • 12.03 13:30
  • 24
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"
  • 12.03 13:28
  • 4
США заказали "охотника" на С-400