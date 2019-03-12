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12.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки начала эксплуатации ледокола "Арктика"

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Ледокол проекта 22220 «Арктика»
Строительство головного российского атомного ледокола проекта 22220 «Арктика».
Источник изображения: ТАСС/Руслан Шамуков

Начало эксплуатации головного универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220 намечено на май 2020 года, сообщил гендиректор заказчика судов предприятия "Атомфлот" Мустафа Кашка.

"Официальная сдача судна в эксплуатацию перенесена на май 2020 года", – сказал Кашка в интервью газете "Страна Росатом".

Он напомнил, что в конце этого года после сдачи "Арктики" "Атомфлоту" начнутся ходовые испытания ледокола, передает РИА "Новости"

Сейчас в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе по заказу Росатома идет строительство трех новых универсальных атомных ледоколов проекта 22220: головной ледокол "Арктика" и первый серийный ледокол "Сибирь" спущены на воду, второй серийный атомоход "Урал" пока находится на стапелях.

Сдача этих ледоколов в эксплуатацию изначально планировалась на 2017, 2019 и 2020 годы соответственно, но затем сроки неоднократно откладывались. Среди причин назывались проблемы с поставками турбинного оборудования для двигательных установок ледоколов. В настоящее время сроком сдачи "Арктики" заказчику обозначен 2019 год, "Сибири" – 2020 год, "Урала" – 2021 год.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн.

Ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия обогнала США в гонке ледоколов.

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
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