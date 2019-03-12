Названы сроки начала эксплуатации ледокола "Арктика"

Начало эксплуатации головного универсального атомного ледокола "Арктика" проекта 22220 намечено на май 2020 года, сообщил гендиректор заказчика судов предприятия "Атомфлот" Мустафа Кашка.

"Официальная сдача судна в эксплуатацию перенесена на май 2020 года", – сказал Кашка в интервью газете "Страна Росатом".

Он напомнил, что в конце этого года после сдачи "Арктики" "Атомфлоту" начнутся ходовые испытания ледокола, передает РИА "Новости"

Сейчас в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе по заказу Росатома идет строительство трех новых универсальных атомных ледоколов проекта 22220: головной ледокол "Арктика" и первый серийный ледокол "Сибирь" спущены на воду, второй серийный атомоход "Урал" пока находится на стапелях.

Сдача этих ледоколов в эксплуатацию изначально планировалась на 2017, 2019 и 2020 годы соответственно, но затем сроки неоднократно откладывались. Среди причин назывались проблемы с поставками турбинного оборудования для двигательных установок ледоколов. В настоящее время сроком сдачи "Арктики" заказчику обозначен 2019 год, "Сибири" – 2020 год, "Урала" – 2021 год.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн.

Ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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