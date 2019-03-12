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12.03.2019
ЦАМТО

Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

ЦАМТО, 11 марта. Система аутсорсинга, введенная ранее в армии, себя не оправдала: военных не кормили, технику не ремонтировали, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу.

"Система аутсорсинга, сложившаяся уже к 2012 году, как бы помягче сказать, не во всем себя оправдала. Задачи по обеспечению войск в боевых условиях не решались. Военнослужащих оказалось некому кормить, техника не ремонтировалась, ГСМ в районы полевых выходов не доставлялись", – цитирует "РИА Новости Сергея Шойгу.

"Фактически аутсорсинг развивался только там, где он приносил хороший доход, и не было обязательств", – добавил министр.

Например, по его словам, он развивался в обслуживании коммунально-жилищного фонда, электро- и теплохозяйства. При этом подрядчики занимались только их эксплуатацией без надлежащего содержания и ремонта, что сказывалось в зимний период, когда случались многочисленные аварии или отсутствовали запасы топлива. "Устранять данные недостатки, как правило, приходилось в авральном режиме", – сказал С.Шойгу.

"Одних только уборщиц и дворников Министерство обороны содержало 124 тыс. человек. А если к этому добавить более 100 тыс. рабочих на заводах, то эту численность можно сопоставить с количеством военнослужащих, проходящих службу по призыву", – отметил министр.

Сегодня ситуация кардинально изменилась, отметил С.Шойгу, работа восстановленных штатных войсковых ремонтных органов экономит порядка одного миллиарда рублей в год, установка в столовых воинских частей систем контроля питания дала экономический эффект около трех миллиардов рублей, оборудование всех военных городков приборами учета коммунальных ресурсов позволило сэкономить 5,3 миллиарда рублей.

"Восстановленные на арсеналах ремонтные цеха только в текущем году вернули в строй 550 тысяч ракет и боеприпасов. Их закупка обошлась бы бюджету в 63 миллиарда рублей", – цитирует "РИА Новости" Сергея Шойгу.

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2 комментария
№1
12.03.2019 13:42
Цитата, q
Одних только уборщиц и дворников Министерство обороны содержало 124 тыс. человек.
И как теперь МО решает проблему? Кто теперь выполняет функции уборщиЦ и дворников?
P.S. Вполне можно уже внедрить таких роботов. Особенно, если помещения (включая главные в этом плане - туалеты) и "дворы" будут иметь некие стандартные параметры.
0
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№2
12.03.2019 15:59
zhelezyaka
Цитата, zhelezyaka сообщ. №1
И как теперь МО решает проблему? Кто теперь выполняет функции уборщиЦ и дворников?
Нафиг надо заниматься только своими прямыми обязанностями - боевой подготовкой. Надо ещё и картошку, и унитазы почистить, а там и траву покрасить, дачи генералам построить. Потом "вдруг" окажется, что боеспособны только спецназ, ВДВ, морпехи, а остальные - пушечное мясо. Но ничего, бабы ещё ребятишек нарожают. Деньги лучше потратить на многочисленные парады чуть ли не в каждом городе по разным праздникам и парки "Патриот", чем на аутсорс. Да здравствует реформатор Шойгу! Ой плохо было при Сердюкове!
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