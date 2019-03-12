Разработчики рассказали, как действует боевая система ослепления "Филин"

ЦАМТО, 11 марта. Разработчики раскрыли телеканалу "Звезда" боевые характеристики станции "Филин", созданной для ослепления противника и защиты кораблей ВМФ, передает "РИА Новости".

По словам директора по качеству завода "Интеграл" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") Владимира Жарова, оружие способно ослеплять противника с расстояния двух километров, не давая ему вести по кораблям прицельный огонь. Система также может передавать световые сигналы.

Как отмечает агентство, разработчикам вместе с учеными удалось определить уровень мощности потока излучения, который, с одной стороны, не вызывает фатального изменения зрения человека, а с другой – снижает работоспособность глаз. Во время испытаний на полигоне добровольцы, попавшие под действие "Филина", сообщали о невозможности стрелять и об общем ухудшении состояния – появлении тошноты и дезориентации в пространстве.

"Прямых аналогов у "Филина" нет. Фактически все зарубежные аналоги используют излучатели на основе лазера, которые фактически "выжигают" глаза. Наша станция не приводит к потере зрения, но в три-пять раз снижает эффективность стрельбы", – отметил В.Жаров.

В феврале в "Росэлектронике" сообщили о начале поставок станций в ВМФ. Двумя комплектами станций уже оснащен фрегат "Адмирал флота Касатонов", который проходит заводские испытания, а также фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков", вошедший в состав флота в прошлом году, передает "РИА Новости".