Шойгу рассказал о российских военных объектах в Арктике

Российское министерство обороны построило в Арктике 475 объектов военной инфраструктуры с 2012 года, заявил в понедельник, 11 марта, глава ведомства Сергей Шойгу на заседании комитета Государственной думы по обороне.

"На островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта за шесть лет возведено 475 объектов общей площадью более 710 тыс. кв. м", — сказал министр, уточнив, что на этих объектах размещены военнослужащие, специальное вооружение и техника, передает ТАСС.

В декабре прошлого года Сергей Шойгу заявил, что власти США планируют расширить присутствие своих военных сил в Арктике, а также достичь превосходства в космической сфере. Он подчеркнул, что российская сторона внимательно отслеживает обстановку.