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12.03.2019
Известия.ru

Политолог предрек провал плану США вытеснить Россию с рынка вооружений

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Leah Millis

Непрекращающиеся попытки Соединенных Штатов вытеснить Россию с мирового рынка вооружений обречены на провал. Такое мнение в беседе с "Известиями" высказал ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич.

США и Россия удерживают лидерство по экспорту вооружений в мире, занимая 57% мирового объема продаж вооружений в 2014–2018 годах. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 11 марта. При этом американские продажи основных вооружений в 2009–2013 годах превосходили российские на 12%, а в 2014–2018 годах опережение составило уже 75%.

Борьба за место под солнцем

"США на протяжении ряда лет используют различные рычаги давления и влияния для того, чтобы максимально вытеснить Россию с рынка торговли оружием, вооружениями. Но несмотря на это, Россия сохраняет лидирующие позиции на международном рынке и продолжит сохранять эти позиции. Россия способна предложить своим клиентам системы вооружения, превосходящие по многим характеристикам своих американских конкурентов. И при этом зачастую по более низкой цене", — рассказал Виктор Олевич.

Политолог отметил, что целый ряд государств ориентируется на российские системы вооружений, потому что не хочет полностью зависеть от Вашингтона. Более того, последние годы наблюдается рост интереса к перспективным российским системам вооружений в государствах, которые ранее не имели тесных связей в вопросах военно-технического сотрудничества с Москвой, отметил эксперт.

"Сегодня это и Катар, и Саудовская Аравия, и некоторые другие страны, которые публично, открыто заявляют о желании приобрести российские системы вооружений", — подчеркнул Олевич.

Провал санкций

Неэффективность американской санкционной политики очевидна на примере Турции, которая подписала контракт о приобретении российской системы С-400, рассказал Виктор Олевич.

"США на протяжении продолжительного времени угрожали Анкаре введением ограничений в военном сотрудничестве. Угрозы звучали и со стороны американской законодательной власти, и со стороны конгресса, из органов исполнительной власти. Но при этом Турция предпочла российские системы С-400 американским системам Patriot, а турецкое руководство подтвердило свое намерение реализовать контракт на поставку С-400, несмотря на жесткое давление Вашингтона", — заключил политолог.

Он также привел в пример близкого союзника США на Ближнем Востоке Катар, который показал свою заинтересованность в приобретении российской системы С-400. "Опасаясь американских санкций, некоторые представители руководства Катара предлагали России пойти на бартерную сделку, которая помогла бы Катару, по их мнению, избежать прямых американских санкций или более жесткого американского давления", — сказал эксперт.

Он напомнил, что в настоящее время переговоры продолжаются, и сделка еще не заключена. "Но уже сам факт, что Катар высказывает интерес к приобретению новейших российских вооружений говорит о падении эффективности американской санкционной политики и американского влияния даже на своих ближайших союзников", — резюмировал политолог.

10 декабря 2018 года сообщалось, что российские оборонные компании заняли вторую позицию после американских по объемам продаж вооружений в 2017 году. Отмечается, что с 2002 года вторую строку занимали британские компании.

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Страны
Великобритания
Катар
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
СИПРИ
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