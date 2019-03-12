Британцы ищут замену "Гарпуну"

Британский флот рискует остаться без противокорабельных ракет. Вчера, 10 марта, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что Минобороны Великобритании объявило тендер на покупку новых "временных" ракет.

Флот Великобритании использует противокорабельные ракеты Harpoon, срок службы которых должен был завершиться ещё в прошлом году. Военное командование проводит работу по продлению их срока службы как минимум до 2020 года.

Пуск ракеты Harpoon с борта корабля. Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

Поскольку перспективные противокорабельные ракеты CVS401 Perseus, разрабатываемые в рамках проекта FC/ASW, будут готовы только к 2030 году, флоту срочно требуется "временный" вариант, который позволит закрыть брешь в обороне.

В рамках тендера SSGW (Next Generation Surface Ship Guided Weapon) Минобороны Великобритании планирует потратить ?100-200 млн на закупку новых ракет, которые должны быть доставлены во флот уже к 2023 году. Среди участников тендера в военном ведомстве рассчитывают увидеть ракеты LRASM от Lockheed Martin, NSM разработанные Kongsberg в партнёрстве с Raytheon, RBS15 Mk3 от Saab, новейшую модификацию ракеты Harpoon Block II+, а также Exocet MM40 Block 3 от MBDA.

Противокорабельные ракеты Harpoon были приняты на вооружение армии США в 1977 году. С тех пор компания Boeing Defense выпускала новые версии боеприпаса, расширяя его возможности. На сегодняшний день Harpoon может запускаться с полодок, кораблей, наземных установок и самолётов, поражая различные типы целей.