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12.03.2019
Российская газета

Ракетчики и артиллеристы ЧФ отработают оборону и захват побережья

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Источник изображения: Валерий Матыцин/ТАСС

Одновременно на пяти полигонах Черноморского флота в Крыму начались лагерные сборы ракетных войск и артиллерии. Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев, в учениях, которые продлятся до середины апреля, задействовано около тысячи военнослужащих и более 200 единиц боевой техники.

На первой этапе бойцы армейского корпуса ЧФ проведут тренировки по управлению артиллерийским огнем. В стрельбах примут участие реактивная система залпового огня "Град", 122-миллиметровая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", 120- миллиметровая гаубица Д-30, 120- миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона-С", минометы "Сани" и "Поднос".

Затем между отдельными бригадами береговой обороны и морской пехоты Черноморского флота состоится двустороннее тактическое учение по обороне и захвату побережья.

- Предусмотрено проведение артиллерийских стрельб, высадка морского десанта на необорудованное побережье, отработка тактических приемов ведения боя артиллерийскими подразделениями, - сообщил Рулев.


Юлия Крымова (Севастополь)

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Продукция
2С12 Сани
Гвоздика
Град РСЗО
Д-30 2А18
Нона-С
Проекты
Военные учения
ЧФ
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