Россия увеличила военную группировку в Крыму, заявил Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на расширенном заседании комитета Государственной Думы РФ по обороне.
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия усилила группировку Вооруженных сил в Крыму для защиты полуострова и интересов страны в Черном море, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу.
"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - сказал он.
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