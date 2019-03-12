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12.03.2019
РИА Новости

Россия увеличила военную группировку в Крыму, заявил Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на расширенном заседании комитета Государственной Думы РФ по обороне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на расширенном заседании комитета Государственной Думы РФ по обороне.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия усилила группировку Вооруженных сил в Крыму для защиты полуострова и интересов страны в Черном море, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу.

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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