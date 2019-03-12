Россия увеличила военную группировку в Крыму, заявил Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на расширенном заседании комитета Государственной Думы РФ по обороне.

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия усилила группировку Вооруженных сил в Крыму для защиты полуострова и интересов страны в Черном море, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу.

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - сказал он.