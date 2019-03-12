Шойгу рассказал о новых ракетах с увеличенной дальностью для вертолетов
Новый вид оружия создали по итогам операции в Сирии
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Новые управляемые ракеты с увеличенной дальностью созданы для российских ударных вертолетов по итогам операции в Сирии. Об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.
"Благодаря сирийскому опыту наши вертолеты получили легкие многофункциональные управляемые ракеты со значительно увеличенной дальностью действия - до 15 километров", - сообщил министр.ъ
По его словам, это позволяет применять их без входа в зону поражения средств ПВО.
"Всего в Сирии мы апробировали 316 образцов современного вооружения", - сообщил глава Минобороны.
Он отметил, что в 2012 году ни о каком применении вооруженных сил в удаленном регионе не могло быть и речи - воевать было некому и нечем.
Ранее Шойгу заявил, что Россия усилила войсковую группировку в Крыму.
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