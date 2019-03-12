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12.03.2019
ТАСС

Шойгу рассказал о новых ракетах с увеличенной дальностью для вертолетов

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Вертолеты Ми-28 ВКС
Вертолеты Ми-28 ВКС России во время учений "Запад-2017".
Источник изображения: © РИА Новости, Виктор Толочко

Новый вид оружия создали по итогам операции в Сирии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Новые управляемые ракеты с увеличенной дальностью созданы для российских ударных вертолетов по итогам операции в Сирии. Об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.

"Благодаря сирийскому опыту наши вертолеты получили легкие многофункциональные управляемые ракеты со значительно увеличенной дальностью действия - до 15 километров", - сообщил министр.ъ

По его словам, это позволяет применять их без входа в зону поражения средств ПВО.

"Всего в Сирии мы апробировали 316 образцов современного вооружения", - сообщил глава Минобороны.

Он отметил, что в 2012 году ни о каком применении вооруженных сил в удаленном регионе не могло быть и речи - воевать было некому и нечем.

Ранее Шойгу заявил, что Россия усилила войсковую группировку в Крыму. 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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