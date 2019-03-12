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12.03.2019
Российская газета

Видео: женщины-танкисты из Уганды рассказали о службе на Т-72

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Источник изображения: rg.ru

Телевидение Уганды рассказало о женщинах-танкистах, которые служат механиками-водителями в бронетанковой дивизии народных сил самообороны. Причем они несут службу не только в родной стране, но и в составе миротворческого контингента в Сомали.



Как рассказала младший капрал Рите Айебаре, в танковую часть она и ее напарница Алиса Ачем пришли служить в 2015 году. По словам 25-летней женщины, она очень гордится тем, что управляет танком, а желание освоить мужскую профессию появилось из-за любви к родине. Танки Т-72, которыми на видео управляют африканские девушки, благодаря автоматизации довольно просты в управлении и не требуют больших физических усилий. Наибольшую сложность создает загрузка боекомплекта, так как один снаряд весит около 25 килограммов. Однако данная функция - это прерогатива мужчин-танкистов.

Отметим, что нынешним летом в "Танковом биатлоне", который пройдет в Алабино, примут участие женские экипажи. Специально к соревнованиям в каждом военном округе сформированы и обучены женщины танкисты, которые выступят на финале в Подмосковье.

Кроме того, первые женщины-танкисты в 2017 году появились в армии Израиля. Всего подготовлено 13 девушек, которые тренировались на танках Merkava Mk. 3.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Сомали
Уганда
Продукция
Merkava
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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1 комментарий
№1
12.03.2019 08:23
Если пополнить боекомплект могут только мужчины,то женский экипаж уже можно считать неполноценным ,так как в боевой обстановке экипаж должен действовать самостоятельно ,в том числе и полностью обслуживать машину...
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