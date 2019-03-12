Видео: женщины-танкисты из Уганды рассказали о службе на Т-72

Телевидение Уганды рассказало о женщинах-танкистах, которые служат механиками-водителями в бронетанковой дивизии народных сил самообороны. Причем они несут службу не только в родной стране, но и в составе миротворческого контингента в Сомали.

Как рассказала младший капрал Рите Айебаре, в танковую часть она и ее напарница Алиса Ачем пришли служить в 2015 году. По словам 25-летней женщины, она очень гордится тем, что управляет танком, а желание освоить мужскую профессию появилось из-за любви к родине. Танки Т-72, которыми на видео управляют африканские девушки, благодаря автоматизации довольно просты в управлении и не требуют больших физических усилий. Наибольшую сложность создает загрузка боекомплекта, так как один снаряд весит около 25 килограммов. Однако данная функция - это прерогатива мужчин-танкистов.

Отметим, что нынешним летом в "Танковом биатлоне", который пройдет в Алабино, примут участие женские экипажи. Специально к соревнованиям в каждом военном округе сформированы и обучены женщины танкисты, которые выступят на финале в Подмосковье.

Кроме того, первые женщины-танкисты в 2017 году появились в армии Израиля. Всего подготовлено 13 девушек, которые тренировались на танках Merkava Mk. 3.

Николай Грищенко