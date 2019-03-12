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12.03.2019
Российская газета

Редкие бронеразведчики замечены на учениях ивановских десантников

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Источник изображения: rg.ru

Военнослужащие ивановской 98-й воздушно-десантной дивизии проведут учения на полигоне в Нижегородской области. Об этом сообщает ГТРК "Ивтелерадио".

В своем репортаже журналисты телерадиокомпании продемонстрировали погрузку боевой техники соединения на железнодорожные платформы.

Среди 300 единиц техники, в числе которых БМД, БТР-Д и различные автомобили, можно увидеть легкие десантируемые бронетранспортеры ГТ-МУ, которые в частях ВДВ используются как машины радиационной и химической разведки РХМ-2С. Эта техника достаточно редко попадает в объективы фото- и видеокамер.

РХМ-2С очень компактная и легкая машина. Ее вес всего 5 900 кг. На борту имеется специальное оборудование, позволяющее обнаруживать различные виды заражения окружающей среды.

Особенностью является 115-сильный карбюраторный двигатель, позволяющий разгоняться по шоссе до 55 км/ч. Водные преграды преодолеваются вплавь со скоростью 6 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж - 4 человека.

Этот разведчик был принят на вооружение в 1989 году, и командование ВДВ собиралось заменить его на гораздо более совершенный РХМ-5, который неоднократно демонстрировался на военно-технических форумах "Армия".

К сожалению, из-за того, что в качестве базы использовали БМД-3, выпуск которой был прекращен, машина не получила широкого распространения.

В настоящее время на вооружение принята РХМ-5М "Повозка-2", которая, по данным Министерства обороны РФ, выполнена на основе современного БТР-МДМ "Ракушка". Благодаря имеющемуся оборудованию появляется возможность эффективно вести разведку местности и передавать все данные в режиме реального времени. Как предполагается, со временем новинка заменит всю старую технику.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
БМД-3
БТР-МДМ Ракушка-М
РХМ-5
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