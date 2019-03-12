Россияне стали меньше критиковать армию, заявил Шойгу
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. С 2012 года число россиян, отрицательно оценивающих деятельность Вооруженных сил России, сократилось в 4,5 раза - с 31 до 7%, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных сил. При этом отрицательные оценки снизились в 4,5 раза – с 31 до 7%. Социологические опросы, проведенные за последние 2-3 года, показывают, что армии России доверяет порядка 90% населения страны", - сказал Шойгу.
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2 комментария
№1
Виктор Макаров
12.03.2019 09:15
Да много положительных моментов, только вот 28 летних женских генералов стало много, вот по этому возникают вопросы, как в такой короткий срок и сразу генерал, а как же офицерская честь и совесть?
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№2
Воин3D
12.03.2019 10:08
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1
Да много положительных моментов, только вот 28 летних женских генералов стало много, вот по этому возникают вопросы, как в такой короткий срок и сразу генерал, а как же офицерская честь и совесть?Генералы рожают не только мальчиков, но и девочек. И мы не при социализме живем, чтобы ориентироваться на столько тонко уловимые понятия.
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