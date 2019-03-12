Россияне стали меньше критиковать армию, заявил Шойгу

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. С 2012 года число россиян, отрицательно оценивающих деятельность Вооруженных сил России, сократилось в 4,5 раза - с 31 до 7%, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных сил. При этом отрицательные оценки снизились в 4,5 раза – с 31 до 7%. Социологические опросы, проведенные за последние 2-3 года, показывают, что армии России доверяет порядка 90% населения страны", - сказал Шойгу.