20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - За шесть лет 20 зенитных ракетных полков перевооружено на системы С-400 "Триумф", 23 дивизиона - на комплекс "Панцирь-С", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу

"Это позволило перевооружить 20 зенитных ракетных полков на зенитную ракетную систему С-400, 23 дивизиона - на комплекс "Панцирь-С", - заявил С.Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.