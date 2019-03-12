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12.03.2019
Интерфакс-АВН

20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу

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Панцирь-С1
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - За шесть лет 20 зенитных ракетных полков перевооружено на системы С-400 "Триумф", 23 дивизиона - на комплекс "Панцирь-С", сообщил министр обороны России Сергей Шойгу

"Это позволило перевооружить 20 зенитных ракетных полков на зенитную ракетную систему С-400, 23 дивизиона - на комплекс "Панцирь-С", - заявил С.Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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3 комментария
№1
12.03.2019 14:07
это мало или нормально?
0
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№2
12.03.2019 15:18
Цитата
По данным из открытых источников, к апрелю 2017 г. в Вооруженных силах России находились на боевом дежурстве 19 полков С-400. Это в общей сложности 38 дивизионов и 304 пусковых установки в Электростали, Дмитрове, Звенигороде, Курилове (Московская обл.), Находке (Приморский край), Калининграде, Новороссийске (Краснодарский край), Полярном (Мурманская обл.), Петропавловске-Камчатском (Камчатский край), Новосибирске, Владивостоке, Севастополе и др.

Госпрограмма вооружений предусматривает поступление в войска до 2020 г. 56 дивизионов С-400, что позволит перевооружить 28 зенитных ракетных полков двухдивизионного состава.

https://tass.ru/info/2470671
Цитата
К 1990 году промышленностью было построено более 400 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-75, 350 С-125, 200 С-200, 180 С-300П. В 1991 году в войсках ПВО имелось около 8000 пусковых установок (ПУ) зенитных ракет (ЗУР). Конечно, по ЗРК это очень приблизительные цифры, значительная их часть к тому моменту была списана или поставлена за рубеж. Но даже если половина этих зенитных комплексов несла боевое дежурство, то в гипотетическом конфликте без применения стратегического ядерного оружия у авиации США и их союзников даже при массированном использовании крылатых ракет не было никаких шансов уничтожить основные стратегические советские объекты и большую часть жизненно важной инфраструктуры, не понеся при этом катастрофических потерь. А ведь кроме Войск ПВО страны, были ещё Войска ПВО Сухопутных войск, на вооружении которых имелось большое количество мобильных зенитно-ракетных и зенитно-артиллерийских комплексов. Зенитно-ракетные подразделения (ЗРВ) Сухопутных войск тоже привлекались к несению боевого дежурства. В первую очередь это касалось зенитно-ракетных бригад (зрбр), дислоцированных на Европейском Севере и Дальнем Востоке, на вооружении которых состояли ЗРК «Круг-М/М1» и зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300В.

https://topwar.ru/100211-sovremennoe-sostoyanie-pvo-stran-byvshih-sovetskih-soyuznyh-respublik-chast-1-ya.html
0
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№3
12.03.2019 15:53
О "Панцире":
Цитата
Состав комплекса
Боевые средства:
боевая машина (до 6шт. в батарее)

http://www.kbptula.ru/index.php/ru/razrabotki-kbp/kompleksy-pvo/pantsir-s1
Цитата
Процедура передачи в боевые части ПВО Восточного военного округа дивизиона из шести зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" состоялась в ночь на пятницу на полигоне Ашулук в Астраханской области

https://ria.ru/20121123/911858267.html
Батарея = дивизион..??
0
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