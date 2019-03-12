В Москве состоялось Координационное совещание по вопросам развития военного сотрудничества стран СНГ

ЦАМТО, 11 марта. В Москве в Международном военном центре состоялось координационное совещание по вопросам развития военного сотрудничества в формате Совета министров обороны государств – участников СНГ.

Координационное совещание было организовано Секретариатом Совета министров обороны государств – участников СНГ по предложению Министерства обороны Республики Беларусь.

Открывая совещание, с приветственным словом к собравшимся обратился секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-майор Юрий Дашкин. Он отметил, что взаимодействие органов международного военного сотрудничества оборонных ведомств стран СНГ является основой и локомотивом развития тесных отношений в рамках Содружества.

В своем выступлении заместитель секретаря Совета министров обороны государств – участников СНГ полковник Виктор Чумаков подвел итоги военного сотрудничества стран СНГ и рассказал об актуальных задачах развития взаимодействия в военной сфере.

Заместитель руководителя Антитеррористического центра СНГ генерал-майор Сергей Дудко в своем докладе рассказал о взаимодействии военных ведомств стран Содружества в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Так же в рамках совещания для представителей оборонных ведомств стран Содружества и военнодипломатического корпуса государств СНГ был продемонстрирован фильм о совместном антитеррористическом учении компетентных органов государств – участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018".

В своем докладе заместитель начальника управления Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации подполковник Марат Павлов акцентировал внимание на основных направлениях и перспективах развития военного сотрудничества Российской Федерации в рамках стран СНГ.

Перед участниками координационного совещания с докладами о развитии военного сотрудничества по различным аспектам также выступили начальник отдела Секретариата СМО СНГ полковник Олег Пивень и заместитель начальника Департамента – начальник первого управления Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Республики Беларусь полковник Анатолий Баньковский.

Участники заседания в рамках визита в штаб-квартиру Совета министров обороны государств – участников СНГ посетили музей Международного военного сотрудничества.

В совещании приняли участие руководители органов военного управления, представители военно-дипломатического корпуса Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ, а также Антитеррористического центра государств – участников СНГ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.