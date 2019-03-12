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12.03.2019
ЦАМТО

В 2019 году завершатся испытания нового мишенного комплекса войсковой ПВО

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Пункт управления универсального мишенного комплекса "Адъютант".
Пункт управления универсального мишенного комплекса "Адъютант".
Источник изображения: http://www.oborona.ru

ЦАМТО, 11 марта. Для обеспечения мероприятий боевой подготовки подразделений войсковой ПВО и проведения государственных испытаний разрабатываемого вооружения создан высокомобильный универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант".

Комплекс состоит из подвижного пункта управления, пяти типов воздушных мишеней и средств их запуска. Воздушные мишени обеспечивают боевую работу расчетов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов и имитируют воздушные цели от крылатых ракет до кустарно изготовленных БЛА, аналогично применяемым незаконными формированиями в Сирии.

В пункте управления размещены два автоматизированных рабочих места операторов, позволяющие одновременно управлять шестью воздушными мишенями в любой конфигурации создавая сложную воздушную обстановку.

Начало государственных испытаний спланировано в апреле текущего года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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