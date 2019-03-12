В 2019 году завершатся испытания нового мишенного комплекса войсковой ПВО

ЦАМТО, 11 марта. Для обеспечения мероприятий боевой подготовки подразделений войсковой ПВО и проведения государственных испытаний разрабатываемого вооружения создан высокомобильный универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант".

Комплекс состоит из подвижного пункта управления, пяти типов воздушных мишеней и средств их запуска. Воздушные мишени обеспечивают боевую работу расчетов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов и имитируют воздушные цели от крылатых ракет до кустарно изготовленных БЛА, аналогично применяемым незаконными формированиями в Сирии.

В пункте управления размещены два автоматизированных рабочих места операторов, позволяющие одновременно управлять шестью воздушными мишенями в любой конфигурации создавая сложную воздушную обстановку.

Начало государственных испытаний спланировано в апреле текущего года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.