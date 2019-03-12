На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
Военный автомобиль, предположительно, "Панцирь-С1" опрокинулся на трассе во Владивостоке, перекрыв движение в одну сторону.
Военнослужащие не пострадали при опрокидывании военного "Камаза" на трассе во Владивостоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.
Региональное УМВД РФ сообщило об ограничении движения на трассе остров Русский - бухта Патрокл в районе развязки в сторону бухты Патрокл из-за опрокидывания "Камаза". На месте работает наряд дорожно-патрульной службы. В социальных сетях очевидцы публикуют фото с места ДТП, на них видно, как машина лежит на боку, кабина серьезно повреждена.
"Одиннадцатого марта 2019 года при следовании по дороге общего пользования Седанка - Патрокл в Приморье военный автомобиль "Камаз" при прохождении поворота опрокинулся на левый борт. В ДТП никто не пострадал. В ближайшее время автомобиль будет доставлен в пункт постоянной дислокации", - сказал Воскресенский.
По его словам, причина ДТП устанавливается.
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блин, их и так мало выпускают, а тут ещё войска их гробят..Шасси менять необходимо, Камазовское неудачное, несмотря на все апгрейды. Я по этому месту (где он перевернулся) регулярно езжу, не такой уж там крутой поворот. Вот метров на 50 дальше, где заезд на развязку, там да - крутой и узкий
Шасси менять необходимо, Камазовское неудачное, несмотря на все апгрейды.Компоновку надо менять. Центр тяжести находится слишком высоко.
Как вариант.
Компоновку надо менять. Центр тяжести находится слишком высоко.Базу надо менять на БАЗ или МАЗ, в рамках Камаза можно поменять только шило на мыло.
А на БАЗе еще место под дымовые патроны останется и еще какую нибудь хрень для пассивного обнаружения беспилотников