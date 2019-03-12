На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"

Военный автомобиль, предположительно, "Панцирь-С1" опрокинулся на трассе во Владивостоке, перекрыв движение в одну сторону.

Военнослужащие не пострадали при опрокидывании военного "Камаза" на трассе во Владивостоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.

Региональное УМВД РФ сообщило об ограничении движения на трассе остров Русский - бухта Патрокл в районе развязки в сторону бухты Патрокл из-за опрокидывания "Камаза". На месте работает наряд дорожно-патрульной службы. В социальных сетях очевидцы публикуют фото с места ДТП, на них видно, как машина лежит на боку, кабина серьезно повреждена.

"Одиннадцатого марта 2019 года при следовании по дороге общего пользования Седанка - Патрокл в Приморье военный автомобиль "Камаз" при прохождении поворота опрокинулся на левый борт. В ДТП никто не пострадал. В ближайшее время автомобиль будет доставлен в пункт постоянной дислокации", - сказал Воскресенский.

По его словам, причина ДТП устанавливается.