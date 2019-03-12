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12.03.2019
Военно-промышленный курьер

На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военный автомобиль, предположительно, "Панцирь-С1" опрокинулся на трассе во Владивостоке, перекрыв движение в одну сторону.

Военнослужащие не пострадали при опрокидывании военного "Камаза" на трассе во Владивостоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.

Региональное УМВД РФ сообщило об ограничении движения на трассе остров Русский - бухта Патрокл в районе развязки в сторону бухты Патрокл из-за опрокидывания "Камаза". На месте работает наряд дорожно-патрульной службы. В социальных сетях очевидцы публикуют фото с места ДТП, на них видно, как машина лежит на боку, кабина серьезно повреждена.

"Одиннадцатого марта 2019 года при следовании по дороге общего пользования Седанка - Патрокл в Приморье военный автомобиль "Камаз" при прохождении поворота опрокинулся на левый борт. В ДТП никто не пострадал. В ближайшее время автомобиль будет доставлен в пункт постоянной дислокации", - сказал Воскресенский.

По его словам, причина ДТП устанавливается.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
КАМАЗ
Проекты
ТОФ
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5 комментариев
№1
12.03.2019 03:40
Да уж, сильно его покорежило, видимо восстановлению не подлежит. Высокий он очень и при этом узкий, центр тяжести сильно смещен вверх, поэтому достаточно проявить неосторожность в повороте и ауфидерзейн.
0
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№2
12.03.2019 04:56
блин, их и так мало выпускают, а тут ещё войска их гробят...
0
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№3
12.03.2019 05:04
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
блин, их и так мало выпускают, а тут ещё войска их гробят..
Шасси менять необходимо, Камазовское неудачное, несмотря на все апгрейды. Я по этому месту (где он перевернулся) регулярно езжу, не такой уж там крутой поворот. Вот метров на 50 дальше, где заезд на развязку, там да - крутой и узкий
0
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№4
12.03.2019 06:36
Цитата, Восход сообщ. №3
Шасси менять необходимо, Камазовское неудачное, несмотря на все апгрейды.
Компоновку надо менять. Центр тяжести находится слишком высоко.
Как вариант.
0
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№5
12.03.2019 06:58
Цитата, LEO101 сообщ. №4
Компоновку надо менять. Центр тяжести находится слишком высоко.
Базу надо менять на БАЗ или МАЗ, в рамках Камаза можно поменять только шило на мыло.

А на БАЗе еще место под дымовые патроны останется и еще какую нибудь хрень для пассивного обнаружения беспилотников

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