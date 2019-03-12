Азербайджан предпочитает российское оружие
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Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный отчёт по экспорту вооружений. Согласно докладу, по объёму импорта вооружений за 20142018 годы Азербайджан занял 23-е место в мире, пишут 11 марта СМИ крупнейшей закавказской республики.
Отмечается, что за указанный период основными поставщиками оружия в Азербайджан стали Россия (51%), Израиль (43%), Турция (2,8%).
Крупнейшими же мировыми экспортёрами оружия за период 2014 - 2018 остаются Россия и США.
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