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12.03.2019
Военное обозрение

Уточнены сроки выхода на сертификацию авиадвигателя ВК-800С

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После заявления представителя пресс-службы Центрального института авиационного моторостроения имени П.Баранова (ЦИАМ) о сертификации нового российского авиационного двигателя ВК-800С в 2020 году, в сети попытались оценить параметры силовой установки и возможности её серийного производства для различных средств авиации.

Источник изображения: Авиационные новости 24

Напомним, что макетная комиссия с участием представителей сертификационного центра ЦИАМ уже пройдена.

Речь идёт о газотурбинном авиадвигателе со "взлётной" мощностью около 800 л.с. (отсюда и число в номенклатурном обозначении). Разработан он компанией "Климов". Его планируют использовать как для одномоторных, так и для двухмоторных самолётов, включая самолёты малой авиации. Потребности России в этих самолётах, как и самолётах региональной авиации, год от года становится всё более высокой.

Производитель отмечает важную деталь. На двигатели модификации ВК-800С делается ставка в плане их возможного использования в качестве силовых установок для тяжёлых беспилотников "Альтаир". ВК-800С – турбовинтовая модификация двигателя, работающая на авиационном керосине. Установка такого двигателя на отечественный разведывательно-ударный (многоцелевой) БПЛА позволит выйти на полное импортозамещение. Пока "Альтаиры" проектируются, исходя из установки на них двух 12-цилиндровых дизельных двигателей RED A03 от компании RED Aircraft GmbH. Двигатель производится на заводе в Аденау (ФРГ), при этом ведётся локализация и на территории РФ – ОКБ им. М.П.Симонова в Казани. В этой связи возникает вопрос, насколько актуальным будет производство немецких авиадвигателей после начала реализации производства тех же ВК-800С?

ВК-800С – универсальная авиационная силовая установка, которую планируется использовать и на самолётах L-410. И причём исключительно на тех L-410, которые производятся на российских промышленных мощностях – УЗГА (город Екатеринбург).

Помимо варианта двигателя для самолётов и БПЛА ведётся работа по созданию ВК-800В. Буква "В" показывает, что это вертолётный вариант. Его планируется использовать на вертолётах "Ансат" и Ка-226. ВК-800В – турбовальная модификация с теми же массогабаритными характеристиками, что и другой вариант ВК-800. Масса силовой установки относительно небольшая – 140 кг при длине ровно 1 м.

На самом деле, двигатель ВК-800 начали разрабатывать ещё в начале 2000-х. Первоначально сертификация была запланирована для ВК-800В на 2016 год. Но потом приоритет сдвинули в пользу ВК-800С, сместились и сроки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
L-410
Ансат
КА-226
Компании
Климов
ОКБ Симонова
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
2020-й год
636.3
БПЛА
ВК-800
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