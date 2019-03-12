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12.03.2019
Российская газета

Что ищет он в краю далеком: зачем американские БПЛА летают у границ РФ

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RQ-4 Global Hawk.
RQ-4 Global Hawk.
Источник изображения: U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka / wikimedia.org

Американский стратегический беспилотник RQ-4B в очередной раз провел разведку вблизи западных границ России. Примерно пять с половиной часов он кружил в небе над Литвой, летая вдоль границ Калининградской области.

Начиная с 2014 года в российских СМИ стали появляться новости об американских беспилотниках, которые выполняли разведывательные полеты вдоль наших границ. Поначалу это было редкое явление, а с 2018 года количество полетов беспилотных машин увеличилось в несколько раз. США давно держат "пальму первенства" не только по количеству и разнообразию разведывательных и разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), но и по частоте применения этих БЛА в различных локальных конфликтах. Специалисты из США придумали классификацию БЛА и ввели новый термин - "Беспилотная авиационная система" (БПАС), под которым подразумевают:

- собственно, сам БЛА;

- пункт управления (пульт оператора);

- систему связи с БЛА;

- дополнительное оборудование, необходимое для перевозки и обслуживания БЛА.

В составе ВВС США несут боевую службу свыше 1400 БЛА, которые рассредоточены по зонам ответственности командования штабов боевой авиации в Европе (U.S. Air Force in Europe) и Тихого океана (Pacific Air Force). Парк БЛА ВВС США состоит из средних разведчиков RQ-20 Puma (1000 БЛА), тяжелых разведывательно-ударных MQ-9 Reaper (233 БЛА), MQ-1B Predator (145 БЛА) и RQ-170 Sentinel (10 БЛА, выполненных по технологии "стелс"), а также стратегических разведывательных RQ-4 Global Hawk (31 БЛА).

В состав ВМС США и в Корпус морской пехоты вошли беспилотники вертолетного типа MQ-8B Firescout (36 БЛА), RQ-4A Global Hawk (4 БЛА), RQ-7B Shadow (39 БЛА), RQ-2B Pioneer (35 БЛА) и RQ-21A Blackjack (15 БЛА), который морпехи называют малой тактической беспилотной системой. Помимо этого, в Корпусе морской пехоты США в штате находится 1400 малых разведчиков RQ-14 Dragon Eye и 64 мини-БЛА PD-100 Black Hornet.

В сухопутных войсках США числится свыше 100 разведывательно-ударных БЛА MQ-1C Grey Eagle. Помимо этого, в сухопутных войсках и силах специального командования США имеется тридцать MQ-9 Reaper и около 5000 малых разведывательных БЛА RQ-11 Raven.

В итоге получаем, что подавляющее большинство в парке БЛА армии США - являются малые разведывательные аппараты RQ-14 Dragon Eye, RQ-11 Raven и RQ-20 Puma (6400 единиц), средних БЛА насчитывается 1125 единиц, а тяжелых еще меньше - 553 единиц.

Почему же отдано такое предпочтение малым БЛА? Дело в том, что начиная с 1991 года США провели несколько локальных конфликтов с участием сухопутных войск и корпуса морской пехоты, часть из которых до сих пор продолжается на территории Афганистана, Ирака и Сирии. Действительно армии США нравятся RQ-11 Raven, т.к. они хорошо зарекомендовали себя для поиска и скрытого сопровождения врага, могут выполнять функции охраны баз и конвоев и делают это и днем и ночью. RQ-11 может нести два вида видеокамер (дневного и ночного виденья), держаться в полете почти 80 минут, а электрический двигатель, разгоняющий БЛА до скорости 95 км/ч, делает его практически бесшумным. Радиус боевого применения составляет - около 10 км. Основная боевая задача Raven - тактическая разведка и целеуказание.

Второй рабочей лошадкой являются разведывательные RQ-7B Shadow. Эти аппараты выполняют оперативно-тактическую разведку на дальности до 100 км, могут вести видеонаблюдение с высоты свыше 4500 метров в течение 6 часов. С 2015 года на них стали устанавливать две малогабаритные управляемые бомбы "Пирос". Конечно, боевая эффективность от двух бомб весом в 6 кг не высока, но для ликвидации VIP-персоны или малой диверсии вполне сгодится.

Разведывательно-ударные MQ-1C Grey Eagle, MQ-1B Predator и MQ-9 Reaper, снискавшие славу "тихих убийц" - летают высоко (свыше 8 км) и быстро (с крейсерской скоростью 250 км/ч), с боевым радиусом около 3750 км. Помимо этого несут разнообразный арсенал высокоточного вооружения - ракеты AGM-114 Hellfire, бомбы Mark 82 с лазерным и GPS наведением. Эти хищники имеют на своем боевом счету уничтоженную боевую технику и несколько главарей из "Аль-Каиды", но в то же время на их счету "из-за ошибок программного обеспечения" - жертвы среди мирного населения.

5 марта 2019 года американское издание The Drive сообщило о том, что США отправили в Сирию несколько тяжелых реактивных БЛА Q-11 Avenger (Мститель). По мнению этого же издания - Q-11 числится за одним из разведывательных сообществ США. Этот БЛА может находиться в воздухе до 18 часов и подниматься на высоту до 18 километров. Благодаря реактивному двигателю его скорость полета в 2,5 раза выше, чем у собратьев MQ-1B Predator и MQ-9 Reaper, и в отличие от них он несет вооружение во внутреннем отсеке, что затрудняет, по мнению американских специалистов, его обнаружение комплексами ПВО. В рекламных роликах фирмы General Atomics два Q-11 Avenger вооруженные планирующими бомбами GBU-39 SDB легко уничтожают зенитный комплекс, похожий на наш ЗРПК "Тунгуска". Поэтому у меня складывается мнение, что в Сирии "Мстители" будут охотиться за сирийскими ПВО, которые закрыли небо для израильских ВВС.

Боевой опыт американских БЛА показал не только их эффективность выполнения задач разведки и целеуказания, но и выявил недостатки полуавтономного управления БЛА, вызванные наличием у противника средств РЭБ и РЭП, которые могут перехватить управление у оператора. Поэтому задачи разведки против стран, имеющих комплексы РЭБ и ПВО, возложены на разведывательную авиацию США, а на БЛА в случае боевых действий против этих стран ложатся функции нанесения скрытных высокоточных ударов по разведанным наземным целям. Работа тандема, состоящего из разведывательного самолета RC-135 и RQ-4A Global Hawk, была зафиксирована 14 апреля 2018 года во время массированного удара крылатыми ракетами "Томогавк" по пригородам города Дамаск.


Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Афганистан
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