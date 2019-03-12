Что ищет он в краю далеком: зачем американские БПЛА летают у границ РФ

Американский стратегический беспилотник RQ-4B в очередной раз провел разведку вблизи западных границ России. Примерно пять с половиной часов он кружил в небе над Литвой, летая вдоль границ Калининградской области.

Начиная с 2014 года в российских СМИ стали появляться новости об американских беспилотниках, которые выполняли разведывательные полеты вдоль наших границ. Поначалу это было редкое явление, а с 2018 года количество полетов беспилотных машин увеличилось в несколько раз. США давно держат "пальму первенства" не только по количеству и разнообразию разведывательных и разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), но и по частоте применения этих БЛА в различных локальных конфликтах. Специалисты из США придумали классификацию БЛА и ввели новый термин - "Беспилотная авиационная система" (БПАС), под которым подразумевают:

- собственно, сам БЛА;

- пункт управления (пульт оператора);

- систему связи с БЛА;

- дополнительное оборудование, необходимое для перевозки и обслуживания БЛА.

В составе ВВС США несут боевую службу свыше 1400 БЛА, которые рассредоточены по зонам ответственности командования штабов боевой авиации в Европе (U.S. Air Force in Europe) и Тихого океана (Pacific Air Force). Парк БЛА ВВС США состоит из средних разведчиков RQ-20 Puma (1000 БЛА), тяжелых разведывательно-ударных MQ-9 Reaper (233 БЛА), MQ-1B Predator (145 БЛА) и RQ-170 Sentinel (10 БЛА, выполненных по технологии "стелс"), а также стратегических разведывательных RQ-4 Global Hawk (31 БЛА).

В состав ВМС США и в Корпус морской пехоты вошли беспилотники вертолетного типа MQ-8B Firescout (36 БЛА), RQ-4A Global Hawk (4 БЛА), RQ-7B Shadow (39 БЛА), RQ-2B Pioneer (35 БЛА) и RQ-21A Blackjack (15 БЛА), который морпехи называют малой тактической беспилотной системой. Помимо этого, в Корпусе морской пехоты США в штате находится 1400 малых разведчиков RQ-14 Dragon Eye и 64 мини-БЛА PD-100 Black Hornet.

В сухопутных войсках США числится свыше 100 разведывательно-ударных БЛА MQ-1C Grey Eagle. Помимо этого, в сухопутных войсках и силах специального командования США имеется тридцать MQ-9 Reaper и около 5000 малых разведывательных БЛА RQ-11 Raven.

В итоге получаем, что подавляющее большинство в парке БЛА армии США - являются малые разведывательные аппараты RQ-14 Dragon Eye, RQ-11 Raven и RQ-20 Puma (6400 единиц), средних БЛА насчитывается 1125 единиц, а тяжелых еще меньше - 553 единиц.

Почему же отдано такое предпочтение малым БЛА? Дело в том, что начиная с 1991 года США провели несколько локальных конфликтов с участием сухопутных войск и корпуса морской пехоты, часть из которых до сих пор продолжается на территории Афганистана, Ирака и Сирии. Действительно армии США нравятся RQ-11 Raven, т.к. они хорошо зарекомендовали себя для поиска и скрытого сопровождения врага, могут выполнять функции охраны баз и конвоев и делают это и днем и ночью. RQ-11 может нести два вида видеокамер (дневного и ночного виденья), держаться в полете почти 80 минут, а электрический двигатель, разгоняющий БЛА до скорости 95 км/ч, делает его практически бесшумным. Радиус боевого применения составляет - около 10 км. Основная боевая задача Raven - тактическая разведка и целеуказание.

Второй рабочей лошадкой являются разведывательные RQ-7B Shadow. Эти аппараты выполняют оперативно-тактическую разведку на дальности до 100 км, могут вести видеонаблюдение с высоты свыше 4500 метров в течение 6 часов. С 2015 года на них стали устанавливать две малогабаритные управляемые бомбы "Пирос". Конечно, боевая эффективность от двух бомб весом в 6 кг не высока, но для ликвидации VIP-персоны или малой диверсии вполне сгодится.

Разведывательно-ударные MQ-1C Grey Eagle, MQ-1B Predator и MQ-9 Reaper, снискавшие славу "тихих убийц" - летают высоко (свыше 8 км) и быстро (с крейсерской скоростью 250 км/ч), с боевым радиусом около 3750 км. Помимо этого несут разнообразный арсенал высокоточного вооружения - ракеты AGM-114 Hellfire, бомбы Mark 82 с лазерным и GPS наведением. Эти хищники имеют на своем боевом счету уничтоженную боевую технику и несколько главарей из "Аль-Каиды", но в то же время на их счету "из-за ошибок программного обеспечения" - жертвы среди мирного населения.

5 марта 2019 года американское издание The Drive сообщило о том, что США отправили в Сирию несколько тяжелых реактивных БЛА Q-11 Avenger (Мститель). По мнению этого же издания - Q-11 числится за одним из разведывательных сообществ США. Этот БЛА может находиться в воздухе до 18 часов и подниматься на высоту до 18 километров. Благодаря реактивному двигателю его скорость полета в 2,5 раза выше, чем у собратьев MQ-1B Predator и MQ-9 Reaper, и в отличие от них он несет вооружение во внутреннем отсеке, что затрудняет, по мнению американских специалистов, его обнаружение комплексами ПВО. В рекламных роликах фирмы General Atomics два Q-11 Avenger вооруженные планирующими бомбами GBU-39 SDB легко уничтожают зенитный комплекс, похожий на наш ЗРПК "Тунгуска". Поэтому у меня складывается мнение, что в Сирии "Мстители" будут охотиться за сирийскими ПВО, которые закрыли небо для израильских ВВС.

Боевой опыт американских БЛА показал не только их эффективность выполнения задач разведки и целеуказания, но и выявил недостатки полуавтономного управления БЛА, вызванные наличием у противника средств РЭБ и РЭП, которые могут перехватить управление у оператора. Поэтому задачи разведки против стран, имеющих комплексы РЭБ и ПВО, возложены на разведывательную авиацию США, а на БЛА в случае боевых действий против этих стран ложатся функции нанесения скрытных высокоточных ударов по разведанным наземным целям. Работа тандема, состоящего из разведывательного самолета RC-135 и RQ-4A Global Hawk, была зафиксирована 14 апреля 2018 года во время массированного удара крылатыми ракетами "Томогавк" по пригородам города Дамаск.

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")