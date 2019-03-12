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12.03.2019
Военное обозрение

Что представила РФ на выставке IWA OutdoorClassics в Нюрнберге

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С 8 по 11 марта 2019 года в выставочном центре города Нюрнберга (Германия) проходила международная выставка охотничьего и спортивного оружия, средств самообороны и товаров для активного отдыха - IWA OutdoorClassics 2019. Более 1500 участников показали на выставке свои образцы производимой продукции.

Источник изображения: https://www.iwa.info

Среди российских новинок можно выделить продукцию компании "Спецвоенпром" (торговая марка "5.45 DESIGN"). Это один из ведущих российских производителей специальной амуниции и снаряжения для правоохранительных органов и подразделений спецназа Российской Федерации и стран Таможенного союза.

Были представлены комплекты снаряжения:

"Барс" - зимний набор (диапазон температур от -10°C до -30°C)

Источник изображения: https://www.iwa.info

"КАРАКУРТ" - боевой комплект для жаркого климата (диапазон температур + 25C ° и выше)

Источник изображения: https://www.iwa.info

"Манул" - изолированный набор Softshell (диапазон температур от +10 до -20 по Цельсию)

Источник изображения: https://www.iwa.info

Также российскими производителями была представлена новинка (от компании EDgun), которая специализируется на создании и производстве пневматического оружия различных типов. Оружие производства EDgun хорошо известны не только в России.

Речь идёт о Matador R5M, новой винтовке, которая получила обновлённые технологические решения в отличие от предыдущих моделей.

Источник изображения: https://www.iwa.info

Корпус винтовки выполнен из цельного куска алюминия. Новый саундмодератор большего объёма, но сохраняющий оригинальную длину. Передний взвод. Рабочее давление - 300/120 бар. Калибр - .177 / .22 / .25 Количество выстрелов на одну заправку: 4,5 / .177 - 60 - 80; 5,5 / .22 - 50 - 70; 6.35 / .25 - 40 - 50.

Выставка в Нюрнберге вызвала широкий интерес, в том числе у ценителей спортивных вариантов стрелкового оружия и почитателей современной эргономичной амуниции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
Барс
Проекты
22800 МРК
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