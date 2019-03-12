Разработка ВНЭУ для подлодок проекта 677 "Лада" остановлена
Российские дизель-электрические подводные лодки еще длительное время будут оснащаться классическими двигателями по причине остановки проекта разработки анаэробных установок. Как пишет портал flotprom.ru со ссылкой на источники в ЦКБ МТ "Рубин" и Центральном НИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ), последние полтора года проект разработки анаэробных установок для подлодок типа "Лада" остановлен из-за недостатка финансирования.
"Санкт-Петербург" – первая подводная лодка проекта 677 "Лада"
Источник изображения: Минобороны РФ
Как сообщает издание, разработка ВНЭУ в последние полтора года фактически не ведется по причине отсутствия финансирования. По словам источников портала, начало испытаний анаэробной установки на конкретной подлодке проекта 677 "Лада", в лучшем случае начнется на последнем этапе госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2027 года. Об отсутствии средств на проект сообщалось еще в начале 2018 года, но за прошедшее время ситуация не поменялась.
Первая подлодка проекта 677 "Лада" - "Санкт-Петербург" была испытана в 2012 году. Однако от проекта решили отказаться по причине морально устаревшей дизель-электрической силовой установки, требующей частого подъёма на поверхность. Для того, чтобы подлодки данного типа могли пойти в серию, было принято решение о разработке анаэробных установок, пишет "Warspot". В 2015 году было проведено первое успешное испытание установки нового типа, но дальнейшие разработки застопорились. Сдача субмарин флоту неоднократно переносилась и теперь стало известно, что подлодки, которые строились с учетом установки ВНЭУ, пойдут в ВМФ с классическими дизель-электрическими двигателями.
Ранее сообщалось, что применение ВНЭУ на подлодке проекта "Лада" позволит ей находится под водой до 20 суток не всплывая на поверхность, что значительно повысит боевые возможности субмарины.
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