Разработка ВНЭУ для подлодок проекта 677 "Лада" остановлена

Российские дизель-электрические подводные лодки еще длительное время будут оснащаться классическими двигателями по причине остановки проекта разработки анаэробных установок. Как пишет портал flotprom.ru со ссылкой на источники в ЦКБ МТ "Рубин" и Центральном НИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ), последние полтора года проект разработки анаэробных установок для подлодок типа "Лада" остановлен из-за недостатка финансирования.

"Санкт-Петербург" – первая подводная лодка проекта 677 "Лада" Источник изображения: Минобороны РФ

Как сообщает издание, разработка ВНЭУ в последние полтора года фактически не ведется по причине отсутствия финансирования. По словам источников портала, начало испытаний анаэробной установки на конкретной подлодке проекта 677 "Лада", в лучшем случае начнется на последнем этапе госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2027 года. Об отсутствии средств на проект сообщалось еще в начале 2018 года, но за прошедшее время ситуация не поменялась.

Первая подлодка проекта 677 "Лада" - "Санкт-Петербург" была испытана в 2012 году. Однако от проекта решили отказаться по причине морально устаревшей дизель-электрической силовой установки, требующей частого подъёма на поверхность. Для того, чтобы подлодки данного типа могли пойти в серию, было принято решение о разработке анаэробных установок, пишет "Warspot". В 2015 году было проведено первое успешное испытание установки нового типа, но дальнейшие разработки застопорились. Сдача субмарин флоту неоднократно переносилась и теперь стало известно, что подлодки, которые строились с учетом установки ВНЭУ, пойдут в ВМФ с классическими дизель-электрическими двигателями.

Ранее сообщалось, что применение ВНЭУ на подлодке проекта "Лада" позволит ей находится под водой до 20 суток не всплывая на поверхность, что значительно повысит боевые возможности субмарины.