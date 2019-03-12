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12.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Военные атташе США проигнорировали брифинг главы комитета Госдумы по обороне

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Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе
Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Астапкович

Военные атташе США, аккредитованные в Москве, впервые проигнорировали традиционный брифинг главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

"Нет, не пришли. Это впервые. Но приглашение было", – сказал Шаманов, отвечая на вопрос, посетили ли брифинг атташе США, передает РИА "Новости".

Ранее Шаманов сообщал, что в понедельник состоится его встреча с военными атташе, аккредитованными в Москве. По его словам, будут затронуты некоторые вопросы, касающиеся международной обстановки, в том числе ситуация вокруг ДРСМД, а также отношений с США и НАТО. Всего присутствует около 150 участников примерно из 90 стран.

В феврале американские СМИ со ссылкой на ЦРУ и национальное управление военно-космической разведки США обвинили Россию в том, что 23 января на брифинге она представила под видом 9М729 другую крылатую ракету.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
NATO
РСМД
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1 комментарий
№1
12.03.2019 08:16
А США давно игнорируют Россию и не только Россию...США кроме своих хотелок вообще больше ничего не интересует
-1
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