Военные атташе США проигнорировали брифинг главы комитета Госдумы по обороне

Военные атташе США, аккредитованные в Москве, впервые проигнорировали традиционный брифинг главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

"Нет, не пришли. Это впервые. Но приглашение было", – сказал Шаманов, отвечая на вопрос, посетили ли брифинг атташе США, передает РИА "Новости".

Ранее Шаманов сообщал, что в понедельник состоится его встреча с военными атташе, аккредитованными в Москве. По его словам, будут затронуты некоторые вопросы, касающиеся международной обстановки, в том числе ситуация вокруг ДРСМД, а также отношений с США и НАТО. Всего присутствует около 150 участников примерно из 90 стран.

В феврале американские СМИ со ссылкой на ЦРУ и национальное управление военно-космической разведки США обвинили Россию в том, что 23 января на брифинге она представила под видом 9М729 другую крылатую ракету.

Алина Назарова