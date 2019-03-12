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12.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Индийские военные сбили четвертый за две недели пакистанский беспилотник

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Су-30МКИ
Первый прошедший межресурсный ремонт на предприятии Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Насике истребитель ВВС Индии Су-30МКИ (индийский бортовой номер SB-027, заводской номер 10МК2202) (.
Источник изображения: Ajai Shukla / ajaishukla.blogspot.com

Запущенный с территории Пакистана беспилотный летательный аппарат сбили в воскресенье вечером в небе над северо-западным индийским штатом Раджастхан.

БПЛА был сбит в районе Ганганагар. Обломки аппарата упали на крышу жилого дома. "Мы получили информацию, что некоторые части (беспилотника) упали на крышу здания. Пока ни о каких пострадавших не сообщается", – заявил местный офицер полиции, передает ТАСС.

Это уже четвертый пакистанский беспилотник, сбитый над индийской территорией с 26 февраля, когда ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков близ пакистанского города Балакот. Первый пакистанский БПЛА за последнее время был уничтожен индийскими ВВС 26 февраля над штатом Гуджарат, второй и третий – 4 марта и 9 марта над Раджастханом, как и четвертый.

Напомним, отношения Индии и Пакистана обострились в конце февраля, когда индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад". После этого Пакистан сбил самолет ВВС Индии, был арестован пилот. Индия заявляла, что также сбила самолет пакистанских ВВС.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Индия
Пакистан
Проекты
БПЛА
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