Индийские военные сбили четвертый за две недели пакистанский беспилотник

Запущенный с территории Пакистана беспилотный летательный аппарат сбили в воскресенье вечером в небе над северо-западным индийским штатом Раджастхан.

БПЛА был сбит в районе Ганганагар. Обломки аппарата упали на крышу жилого дома. "Мы получили информацию, что некоторые части (беспилотника) упали на крышу здания. Пока ни о каких пострадавших не сообщается", – заявил местный офицер полиции, передает ТАСС.

Это уже четвертый пакистанский беспилотник, сбитый над индийской территорией с 26 февраля, когда ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков близ пакистанского города Балакот. Первый пакистанский БПЛА за последнее время был уничтожен индийскими ВВС 26 февраля над штатом Гуджарат, второй и третий – 4 марта и 9 марта над Раджастханом, как и четвертый.

Напомним, отношения Индии и Пакистана обострились в конце февраля, когда индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад". После этого Пакистан сбил самолет ВВС Индии, был арестован пилот. Индия заявляла, что также сбила самолет пакистанских ВВС.

Алина Назарова