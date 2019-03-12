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12.03.2019
ЦАМТО

В РВСН прошел сбор руководящего состава МТО

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Шахта ракетного комплекса РВСН РФ
Шахта ракетного комплекса РВСН РФ.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 11 марта. В РВСН прошел сбор руководящего состава материально-технического обеспечения (МТО) под руководством заместителя командующего РВСН по МТО генерал-майора Алексея Чикунова.

В нем приняли участие начальники управления отделов МТО армий, соединений и воинских частей, руководителей служб пожарной безопасности – всего около 100 офицеров.

В рамках мероприятия на базе Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край) состоялась практическая часть сборов, участникам было продемонстрировано развертывание ракетного полка на полевой позиции, выполнение задач материально-технического обеспечения в полевых условиях, проведены занятия по пожарной безопасности и медицинскому обеспечению.

В завершение сбора генерал-майор Алексей Чикунов довел до участников требования руководства Минобороны, командования РВСН по организации повседневной жизнедеятельности подразделений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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