В 2019 году пройдут государственные испытания перспективного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"

ЦАМТО, 11 марта. Для оснащения тактических подразделений войсковой ПВО Сухопутных войск завершается разработка 57-мм зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО".

Комплекс предназначен для борьбы с поражающими элементами высокоточного оружия (крылатые и авиационные ракеты, БЛА), самолетами и вертолетами тактической и армейской авиации, одиночными снарядами РСЗО, а также наземными и надводными легкобронированными целями.

В состав комплекса входит боевая машина с пушкой высокой баллистики и боекомплектом выстрелов, транспортно-заряжающая машина и машина технического обслуживания.

Боевая машина оснащена необитаемым боевым модулем с комбинированным пассивным разведывательно-прицельным комплексом. Она обеспечивает обнаружение и обстрел воздушных и наземных целей при стрельбе с места, в движении и на плаву.

В боекомплект выстрелов входят пять типов боеприпасов, основным из которых является многофункциональный снаряд с дистанционно программируемым подрывом возле цели.

Завершить государственных испытания комплекса планируется в ноябре текущего года, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.