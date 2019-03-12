Виктор Кладов: реализация сделки по поставке Турции ЗРС С-400 идет гладко

ЦАМТО, 11 марта. Реализация сделки по поставке Турции ЗРС С-400 идет гладко. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов в интервью Defense News.

В.Кладов отметил, что "Ростех" при заключении сделок не оглядывается на отношение к этому других стран.

"Мы сотрудничаем с партнерами и потенциальными партнерами независимо от того, нравится это кому-то или нет. Это бизнес. Это просто деловые связи", – ответил он на вопрос, насколько часто компании приходится сталкиваться с тем, что США встают между ней и партнерами.

Как напоминает агентство, в минувшую субботу официальный представитель Пентагона Чарли Саммерс в очередной раз пригрозил Турции серьезными последствиями, если Анкара не откажется от намерения закупить российские комплексы С-400. По его словам, в этом случае Анкара не получит истребители пятого поколения F-35, а также может быть заблокирована продажа ей ЗРК Patriot.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие власти работают над решением проблемы с поставками американских F-35, которые Вашингтон увязывает с приобретением Анкарой российских комплексов С-400. Он назвал намерение США увязать через конгресс покупку российских ЗРКСс поставками F-35 неправомочной.

Власти Турции не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot – эти темы, по мнению администрации главы турецкого государства, "не связаны между собой".

Президент Турции Тайип Эрдоган в минувшую среду в очередной раз заявил, что сделка по С-400 завершена и шагов назад быть не может. Контракт был заключен еще в 2017 году, передает "РИА Новости".