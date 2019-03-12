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12.03.2019
ЦАМТО

Командиры кораблей Черноморского флота сдают экзамены на право самостоятельного управления кораблем

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Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 11 марта. Экзамены проходят в пунктах базирования надводных кораблей и катеров Черноморского флота. К учебным мероприятиям привлечены командиры и старшие помощники командиров кораблей.

Военнослужащие подтверждают свой профессионализм и право на самостоятельное управление кораблем, сдавая теоретический и практический экзамены по своей специальности и на берегу, и при выполнении практических задач в море.

Справочно: Данная форма совершенствования знаний и навыков, необходимых для безаварийного плавания, безопасного применения оружия и управления действиями экипажа при выполнении задач в море, является обязательным элементом подготовки командиров кораблей.

В ходе экзамена проверяются, как теоретические знания, так и практические умения офицеров, в том числе по принятию решений, связанных с управлением кораблем в различных условиях выполнения задач по предназначению, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).

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