Представители войсковой ПВО примут участие в госиспытаниях перспективного комплекса "Гибка-С"

ЦАМТО, 11 марта. Для подразделений войсковой ПВО СВ на базе бронированного автомобиля "Тигр-М" разработан специальный мобильный комплекс, обеспечивающий дистанционный пуск ЗУР всех типов переносных зенитных ракетных комплексов отечественного производства.

Комплекс функционирует в единой системе управления тактического звена и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке.

Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет.

Кроме того, в состав комплекса впервые интегрирован модуль разведки и управления командира взвода, оборудованный собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и комплексом средств автоматизации боевой работы.

В начале лета комплекс "Гибка-С" будет представлен на государственные испытания, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.