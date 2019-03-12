Представители войсковой ПВО примут участие в госиспытаниях перспективного комплекса "Гибка-С"
ЦАМТО, 11 марта. Для подразделений войсковой ПВО СВ на базе бронированного автомобиля "Тигр-М" разработан специальный мобильный комплекс, обеспечивающий дистанционный пуск ЗУР всех типов переносных зенитных ракетных комплексов отечественного производства.
Комплекс функционирует в единой системе управления тактического звена и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке.
Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет.
Кроме того, в состав комплекса впервые интегрирован модуль разведки и управления командира взвода, оборудованный собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и комплексом средств автоматизации боевой работы.
В начале лета комплекс "Гибка-С" будет представлен на государственные испытания, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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