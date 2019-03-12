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12.03.2019
ЦАМТО

Представители войсковой ПВО примут участие в госиспытаниях перспективного комплекса "Гибка-С"

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БМО «Гибка-С»
Боевая машина отделения (БМО) отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Гибка-С» разработки АО "Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“.
Источник изображения: АО "Научно-производственная корпорация „Конструкторское бюро машиностроения“

ЦАМТО, 11 марта. Для подразделений войсковой ПВО СВ на базе бронированного автомобиля "Тигр-М" разработан специальный мобильный комплекс, обеспечивающий дистанционный пуск ЗУР всех типов переносных зенитных ракетных комплексов отечественного производства.

Комплекс функционирует в единой системе управления тактического звена и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке.

Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет.

Кроме того, в состав комплекса впервые интегрирован модуль разведки и управления командира взвода, оборудованный собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и комплексом средств автоматизации боевой работы.

В начале лета комплекс "Гибка-С" будет представлен на государственные испытания, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Гибка-С
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
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