Депутат Рады - как поссорилась Украина с НАТО
Он также сообщил об участии президента страны в коррупционных схемах с запчастями для советского оружия.
Депутат Верховной Рады, основатель батальона "Азов" Андрей Билецкий рассказал, как НАТО отказалось продавать Украине старое советское оружие.
По его словам, причиной этому стало участие лидера страны в коррупционных схемах с запчастями для оружия. При этом депутат отметил, что в странах Альянса находится множество старого советского оружия, которое не подходит под нынешние стандарты НАТО и которое отдавалось задешево.
Они продавали его по бросовым ценам, но, узнав о махинациях с вооружением в украинской армии, взвинтили цены, закрыв для нас доступ на рынок, заявил Билецкий. Это стало следствием обнародования закупок контрабандных комплектующих из России.
По словам Билецкого, закупка комплектующих в РФ опасна для ВСУ, так как существует риск "нарваться на диверсию".
Ранее украинские СМИ обнародовали данные о масштабных хищениях в украинской армии. В расследовании указано, что в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям контрабандные запчасти для военной техники с наценкой до 300%, сообщает Политфокс.
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