Войти
12.03.2019
Военное обозрение

В Сингапуре заявляют, что после покупки F-35 могут купить J-20 у Китая

465
0
0

Китайские СМИ анализируют готовящуюся сделку по приобретению ВВС Сингапура американских истребителей F-35. Некоторое время назад стало известно, что США фактически продавили поставку 12 самолётов пятого поколения в Сингапур, мотивируя сингапурскую покупку "развитием системы региональной безопасности". Отдельные эксперты Китая посчитали это антикитайским контрактом.

Другого мнения придерживается исполнительный директор Китайского центра совместных исследований Южно-Китайского моря при университете Нанкина Чжу Фэн. Он прокомментировал репортаж CNN. В этом репортаже было заявлено, что поставки самолётов F-35 в Сингапур позволят активизировать "сдерживание Китая".

Из материала американского СМИ:

Поставки вызовут трепет у Пекина, который расширяет своё влияние в регионе.

По словам упомянутого китайского эксперта, заявление репортёров CNN выглядит нелепым. Чжу Фэн отмечает, что американцы пытаются выдавать желаемое за действительное.

Из заявления Чжу Фэна для китайской прессы:

Сингапур уже 30 лет импортирует американские истребители. И приобретение нескольких F-35 станет лишь продолжением истории.

Китайский эксперт отметил, что "маленький Сингапур реализует стратегию продвинутой обороны". По мнению Чжу Фэна, эта покупка не направлена против Китая.

Примечательно, что ранее в сингапурской прессе (Straits Times) выходила статья, в которой со ссылкой на официальных лиц было заявлено, что для ВВС Сингапура могут быть закуплены не только американские F-35, но и китайские J-20. Объясняется это "мерами по повышению доверия в военно-технической сфере". Отмечено, что возможность приобретения J-20 актуальна и сейчас - после того как Китай запустит программу реализацию этих истребителей 5-го поколения на экспорт.

Источник изображения: sina.com.cn

Та же сингапурская газета сегодня пишет, что контракт с американцами на поставки в Сингапур F-35 никак не направлен против КНР. Материалы в сингапурской прессе явно направлены на то, чтобы в информационном плане (в связи с покупкой страной F-35) не злить Китай.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Сингапуp
США
Продукция
F-35
J-20
Похожие новости
21.01.2019
Сингапур намерен закупить "небольшую" партию F-35
06.05.2013
Лидеры прежние
22.08.2012
Передовики мирового оружейного бизнеса
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
21.04.2011
Азия вытеснит Европу из рынка реактивных истребителей?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 16:06
  • 3
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 12.03 16:02
  • 17
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 12.03 16:00
  • 72
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 12.03 15:53
  • 3
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 12.03 15:49
  • 17
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 12.03 15:48
  • 8
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
  • 12.03 15:38
  • 3
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 12.03 15:24
  • 111
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 12.03 14:49
  • 34
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 12.03 14:45
  • 21
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 12.03 13:51
  • 2
За кулисами визита делегации компании Thales в Армению
  • 12.03 13:49
  • 1
Шойгу отчитался о перевооружении российской армии
  • 12.03 13:31
  • 3
Российское оружие стало в три раза надежнее
  • 12.03 13:30
  • 24
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"
  • 12.03 13:28
  • 4
США заказали "охотника" на С-400