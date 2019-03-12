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12.03.2019
Военное обозрение

Индийские ВВС потеряли еще один истребитель МиГ-21

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Индийские Военно-воздушные силы потеряли очередной истребитель. На этот раз упал МиГ-21 ВВС Индии. Как сообщает командование, самолет совершал тренировочный полет.

Источник изображения: Минобороны Индии

По данным, предоставленным индийским Министерством обороны, истребитель МиГ-21 ВВС страны упал еще в пятницу 8 марта. Крушение произошло в районе города Биканер в штате Раджастхан недалеко от индо-пакистанской границы. Самолет вылетел с авиабазы Нал для проведения тренировочного полета, совмещенного с патрулированием. Как сообщается на истребителе не было вооружения.

По предварительным данным причиной падения могло послужить попадание птицы в двигатель сразу же после взлета и набора высоты. Пилот истребителя катапультировался и благополучно приземлился. По факту крушения самолета создана специальная комиссия, которая установит все обстоятельства инцидента.

Необходимо добавить, что за последние две недели крушение МиГ-21 стало уже третьей потерей самолетов для ВВС Индии. Ранее два истребителя МиГ-21 и МиГ-27 были сбиты пакистанской стороной.

Ранее сообщалось, что на вооружении ВВС Индии стоит шесть эскадрилий истребителей МиГ-21. Согласно заявлению Министерства обороны Индии, в ближайшие пять лет ВВС страны должно полностью снять эти истребители с вооружения. Также из состава авиации будут выводиться МиГ-27, однако избавление от "21" МиГов назвали приоритетной задачей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
МиГ-21
МиГ-27
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