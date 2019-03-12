Арктические аэродромы смогут принимать ракетоносцы в любую погоду

В ближайшее время многие российские аэродромы в Арктике станут всесезонными. Они будут в состоянии принимать самолеты всех типов, в том числе и ракетоносцы.

Об этом рассказал начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин газете "Красная звезда". Как заметил Герой России, это актуально именно сегодня, потому что активно расширяется иностранное военное присутствие в Арктике, наращиваются его масштабы и активизируется разведывательная и учебно-боевая деятельность НАТО.

Поэтому морская авиация ВМФ России не только увеличила группировку в Арктике, она отрабатывает тактические приемы. Успешно действует как на открытых водных пространствах, так и подо льдом. Все делается для того, чтобы летчик, находясь в воздухе, имел возможность полностью владеть ситуацией.

Что касается самих аэродромов, то продолжается развитие их инфраструктуры и реконструкция на островах архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа. Последний - самый северный аэродром России.

- Мы отработали практически все аэродромы, находящиеся в арктической зоне, совершаем полеты туда и обратно. Подготовили везде авиационные комендатуры. Стоит отметить, что в ближайшие годы большинство российских аэродромов в Арктике смогут принимать самолеты всех типов и во все сезоны, - отметил генерал-майор Игорь Кожин.

Светлана Цыганкова