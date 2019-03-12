Войти
12.03.2019
Российская газета

Арктические аэродромы смогут принимать ракетоносцы в любую погоду

568
0
+2
640259 15.04.2010 Самолет Antonov AN-72 на территории архипелага Земля Франца-Иосифа.
640259 15.04.2010 Самолет Antonov AN-72 на территории архипелага Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: Владимир Баранов/РИА Новости

В ближайшее время многие российские аэродромы в Арктике станут всесезонными. Они будут в состоянии принимать самолеты всех типов, в том числе и ракетоносцы.

Об этом рассказал начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин газете "Красная звезда". Как заметил Герой России, это актуально именно сегодня, потому что активно расширяется иностранное военное присутствие в Арктике, наращиваются его масштабы и активизируется разведывательная и учебно-боевая деятельность НАТО.

Поэтому морская авиация ВМФ России не только увеличила группировку в Арктике, она отрабатывает тактические приемы. Успешно действует как на открытых водных пространствах, так и подо льдом. Все делается для того, чтобы летчик, находясь в воздухе, имел возможность полностью владеть ситуацией.

Что касается самих аэродромов, то продолжается развитие их инфраструктуры и реконструкция на островах архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа. Последний - самый северный аэродром России.

- Мы отработали практически все аэродромы, находящиеся в арктической зоне, совершаем полеты туда и обратно. Подготовили везде авиационные комендатуры. Стоит отметить, что в ближайшие годы большинство российских аэродромов в Арктике смогут принимать самолеты всех типов и во все сезоны, - отметил генерал-майор Игорь Кожин.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
Арктика
Похожие новости
04.07.2018
Гиперзвук для боеголовок
09.11.2017
Военное строительство России в Арктике занимает 700 квадратных километров
02.10.2017
Разведка в современных конфликтах
07.11.2016
Российские боевые корабли оснастят воздушными змеями
15.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть II
22.12.2014
ОАО «ЦС «Звездочка»: РПКСН «Екатеринбург» возвращается в строй
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 16:06
  • 3
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 12.03 16:02
  • 17
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 12.03 16:00
  • 72
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 12.03 15:53
  • 3
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 12.03 15:49
  • 17
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 12.03 15:48
  • 8
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
  • 12.03 15:38
  • 3
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 12.03 15:24
  • 111
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 12.03 14:49
  • 34
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 12.03 14:45
  • 21
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 12.03 13:51
  • 2
За кулисами визита делегации компании Thales в Армению
  • 12.03 13:49
  • 1
Шойгу отчитался о перевооружении российской армии
  • 12.03 13:31
  • 3
Российское оружие стало в три раза надежнее
  • 12.03 13:30
  • 24
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"
  • 12.03 13:28
  • 4
США заказали "охотника" на С-400