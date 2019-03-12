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12.03.2019
Российская газета

США заказали "охотника" на С-400

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Источник изображения: Photographers Mate 3rd Class Brian Fleske/U.S. Navy

Командование авиационных систем ВМС США заключило контракт с корпорацией Northrop Grumman на сумму свыше 322,5 миллиона долларов. Предметом стали разработка и испытания авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range).

Как сообщает bmpd, ракета создается для ВВС США: в частности, для самолетов F/A-18E/F, EA-18G и F-35A/C. Работы должны закончиться к декабрю 2023 года. По сути разработка прототипа началась еще в 2015 году компанией Orbital ATK, впоследствии ставшей частью Northrop Grumman. Год спустя тогдашний министр обороны США Эштон Картер назвал ее основным потенциальным элементом, усиливающим возможности ВМС США в борьбе с сильным противником, то есть Россией и Китаем. Напарниками для AARGM-ER были названы противокорабельные LRASM и модернизированные Tomahawk.

Новая разработка будет снабжена твердотопливным двигателем и увеличенным корпусом с элементами малозаметности, что обеспечит большую дальность полета, по предварительным оценкам - свыше 60 морских миль. Ракета получит комбинированную систему наведения, которая расширит ее возможности в отношении современных систем ПВО, включая комплекс С-400.

В частности, она должна эффективно работать в условиях радиопомех и применения противником способов маскировки и ложных целей. Это обеспечит, в том числе, модернизированный радиолокационный канал миллиметрового диапазона и самонаводящаяся боеголовка. Истребитель Lockheed Martin F-35A сможет нести ракету во внутренних отсеках, а F-35B/C - на внешних подвесках.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
EA-18
F-18
F-35A
LRASM
Super Hornet
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Orbital ATK
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4 комментария
№1
12.03.2019 07:47
Для этого наши и используют эшелонированную ПВО/ПРО.
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№2
12.03.2019 10:13
Лучшим ответом на это станет ЗАК-57, стоящий на позиции С-300/400,  лучше пара, надо же экипажам когда-то отдыхать.

"Для этого наши и используют эшелонированную ПВО/ПРО"
Добавлю от себя: А так же эшелонирование и резервирование РЛС. В полку надо иметь не менее пары резервных РЛС, их надо включать поочередно и постоянно перемещать! Более полусуток РЛС не должна стоять на одном и том же месте. Только так можно выиграть в этом деле.
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№3
12.03.2019 13:24
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Лучшим ответом на это станет ЗАК-57, стоящий на позиции С-300/400
AARGM - это вполне солидная цель. По ней не жалко и ЗУР влепить, тем более что в состав С-400 должны и 9М100 интегрировать, как раз для таких задач.
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
В полку надо иметь не менее пары резервных РЛС, их надо включать поочередно и постоянно перемещать!
Цитата
Активная головка самонаведения WGU-48/B ракеты AARGM может работать совместно с приемником ARH, чтобы противостоять тактике выключения радара ЗРК (батарее SA-3 удалось выжить в 1999 году при атаке НАТО войск Югославии и сбить F-117 Nighthawk ) или наводиться автономно на неизлучающие цели. AARGM - сетевое оружие, которое получает тактическую разведывательную информацию через встроенный приемник и анализирует воздействие оружия в реальном времени (WIA) вплоть до момента поражения цели.
В АГСН - WGU-48/B применены активные алгоритмы распознавания и анализа цели, что позволяет нанести удар не только по радару комплекса ПВО, но и, например, по системам управления транспортным средством (носителем ЗР), машинам системы управления, силовым установкам.
В случае отключения радара ПВО ГСН держит траектории, используя сохраненные данные GPS / INS.

https://topwar.ru/13885-aargm-agm-88e-oruzhie-proryva-pvo.html
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№4
12.03.2019 13:28
leonbor12
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Лучшим ответом на это станет ЗАК-57
Лучшим? И какая у пушки вероятность попадания в сверхзвуковые цели (больше 2 Махов), летящие не по предсказуемой баллистике? 0,5 получится хоть? По-моему, эта ЗАК только для дозвуковых целей, но и там я сомневаюсь, что 0,9 вероятность попадания, а по сверхзвуковым аэродинамическим - вообще бесполезно стрелять.
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