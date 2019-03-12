США заказали "охотника" на С-400
Командование авиационных систем ВМС США заключило контракт с корпорацией Northrop Grumman на сумму свыше 322,5 миллиона долларов. Предметом стали разработка и испытания авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range).
Как сообщает bmpd, ракета создается для ВВС США: в частности, для самолетов F/A-18E/F, EA-18G и F-35A/C. Работы должны закончиться к декабрю 2023 года. По сути разработка прототипа началась еще в 2015 году компанией Orbital ATK, впоследствии ставшей частью Northrop Grumman. Год спустя тогдашний министр обороны США Эштон Картер назвал ее основным потенциальным элементом, усиливающим возможности ВМС США в борьбе с сильным противником, то есть Россией и Китаем. Напарниками для AARGM-ER были названы противокорабельные LRASM и модернизированные Tomahawk.
Новая разработка будет снабжена твердотопливным двигателем и увеличенным корпусом с элементами малозаметности, что обеспечит большую дальность полета, по предварительным оценкам - свыше 60 морских миль. Ракета получит комбинированную систему наведения, которая расширит ее возможности в отношении современных систем ПВО, включая комплекс С-400.
В частности, она должна эффективно работать в условиях радиопомех и применения противником способов маскировки и ложных целей. Это обеспечит, в том числе, модернизированный радиолокационный канал миллиметрового диапазона и самонаводящаяся боеголовка. Истребитель Lockheed Martin F-35A сможет нести ракету во внутренних отсеках, а F-35B/C - на внешних подвесках.
Майя Бирюкова
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"Для этого наши и используют эшелонированную ПВО/ПРО"
Добавлю от себя: А так же эшелонирование и резервирование РЛС. В полку надо иметь не менее пары резервных РЛС, их надо включать поочередно и постоянно перемещать! Более полусуток РЛС не должна стоять на одном и том же месте. Только так можно выиграть в этом деле.
Лучшим ответом на это станет ЗАК-57, стоящий на позиции С-300/400AARGM - это вполне солидная цель. По ней не жалко и ЗУР влепить, тем более что в состав С-400 должны и 9М100 интегрировать, как раз для таких задач.
В полку надо иметь не менее пары резервных РЛС, их надо включать поочередно и постоянно перемещать!
Активная головка самонаведения WGU-48/B ракеты AARGM может работать совместно с приемником ARH, чтобы противостоять тактике выключения радара ЗРК (батарее SA-3 удалось выжить в 1999 году при атаке НАТО войск Югославии и сбить F-117 Nighthawk ) или наводиться автономно на неизлучающие цели. AARGM - сетевое оружие, которое получает тактическую разведывательную информацию через встроенный приемник и анализирует воздействие оружия в реальном времени (WIA) вплоть до момента поражения цели.
В АГСН - WGU-48/B применены активные алгоритмы распознавания и анализа цели, что позволяет нанести удар не только по радару комплекса ПВО, но и, например, по системам управления транспортным средством (носителем ЗР), машинам системы управления, силовым установкам.
В случае отключения радара ПВО ГСН держит траектории, используя сохраненные данные GPS / INS.
https://topwar.ru/13885-aargm-agm-88e-oruzhie-proryva-pvo.html
Лучшим ответом на это станет ЗАК-57Лучшим? И какая у пушки вероятность попадания в сверхзвуковые цели (больше 2 Махов), летящие не по предсказуемой баллистике? 0,5 получится хоть? По-моему, эта ЗАК только для дозвуковых целей, но и там я сомневаюсь, что 0,9 вероятность попадания, а по сверхзвуковым аэродинамическим - вообще бесполезно стрелять.