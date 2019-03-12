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12.03.2019
РИА Новости

Раскрыты боевые характеристики системы оптических помех "Филин"

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Российский сторожевой корабль "Адмирал флота Касатонов"
Российский сторожевой корабль "Адмирал флота Касатонов".
Источник изображения: © Фото : Судостроительный завод "Северная верфь"

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Разработчики раскрыли телеканалу "Звезда" боевые характеристики станции "Филин", созданной для ослепления противника и защиты кораблей российского ВМФ.

По словам директора по качеству завода "Интеграл" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех) Владимира Жарова, станция разрабатывалась для защиты надводных кораблей и катеров флота. Оружие способно ослеплять противника с расстояния двух километров, не давая ему вести по судам прицельный огонь. Система также может использоваться для передачи световых сигналов или как прожектор.

Разработчикам вместе с учеными удалось определить такой уровень мощности потока излучения, который, с одной стороны, не вызывает фатального изменения зрения человека, а с другой – снижает работоспособность глаз. Во время испытаний на полигоне добровольцы, попавшие под действие "Филина", сообщали о невозможности стрелять и об общем ухудшении состояния – появлении тошноты и дезориентации в пространстве.

"Прямых аналогов у "Филина" нет. Фактически все зарубежные аналоги используют излучатели на основе лазера, которые, фактически, "выжигают" глаза. Наша станция не приводит к потере зрения, но в три-пять раз снижает эффективность стрельбы", — отметил Жаров.

В феврале в "Росэлектронике" сообщили о начале поставок станций в ВМФ. На данный момент двумя комплектами станций оснащен фрегат "Адмирал флота Касатонов", который проходит заводские испытания, а также фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков", вошедший в состав флота в прошлом году.

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Россия
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Росэлектроника
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