Военный эксперт назвал главный "мотивирующий момент" экспорта оружия

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) в ежегодном докладе назвал крупнейших экспортеров вооружений – это США и Россия. Военный эксперт Сергей Хатылев в эфире радио Sputnik прокомментировал данные доклада.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный доклад, в котором назвал крупнейших экспортеров вооружений.

Согласно документу, ими оказались США, Россия, Китай, Франция и Германия. Они осуществляют 75 процентов от общемирового объема экспорта, причем на долю первых двух стран приходится 57 процентов.

Сообщается, что в период с 2014 по 2018 год Россия поставила оружие в 48 государств, в основном в Индию, Китай и Алжир.

Кроме того, в докладе говорится, что в тот же период общемировой объем экспорта вырос на 7,8 процента. Наибольший рост импорта показали страны Ближнего Востока: Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак.

Военный эксперт, начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 гг. Сергей Хатылев в эфире радио Sputnik прокомментировал данные доклада.

"Никакой сенсации здесь нет. Мы традиционно производили различные виды вооружения в объемах, позволяющих обеспечивать и наши собственные потребности, и поставлять определенное их количество нашим зарубежным партнерам. Причем мы не только продаем, но и занимаемся совместными разработками. Известны наши совместные проекты с Индией по ракетам "БраМос", по самолетам, по кораблям, есть совместные проекты с Китаем… Основным мотивирующим моментом для развития экспорта вооружений было и остается политическое противостояние между странами. Пока остается такое противостояние, будут и страны, которые закупают вооружение, являющееся аргументом в каких-то спорах. Поэтому этот вид экспорта будет сохраняться, наверное, еще долгие годы", – сказал Сергей Хатылев.