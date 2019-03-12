Дальность действия ослепляющей противника станции "Филин" увеличат - промышленность

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Дальность действия станции визуальных помех "Филин", которая способна "ослеплять" противника, планируется увеличить, сообщил директор по качеству завода "Интеграл" (холдинг "Росэлектроника") Владимир Жаров.

"Росэлектроникой" разработан новый излучатель с использованием вариофокального объектива. Он позволит увеличить суммарную мощность излучения в три раза и нарастить дальность применения до трех-четырех километров вместо двух", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда".

По словам В.Жарова, "Филин" разрабатывался как оружие для защиты надводных кораблей и катеров флота, действующих в прибрежной зоне на расстоянии порядка двух километров в сумеречных условиях.

По данным СМИ, этой станцией оснащен один из самых современных кораблей ВМФ России - фрегат "Адмирал Горшков". Этот корабль в рамках дальнего похода на прошлой неделе завершил переход пролива Ла-Манш и вышел в Атлантику.

Принцип действия станции основан на частотной модуляции яркости излучения. Воздействие некогерентного излучения "Филина" подтверждено испытаниями, которые проводились совместно с НИИ прикладных проблем. Исследования позволили определить тот уровень потока мощности излучения, который, с одной стороны, не вызывает фатального изменения зрения человека, а с другой - снижает функцию глаза", - сообщил В.Жаров.

"В процессе испытаний добровольцы, которые стреляли по мишеням на полигоне, отмечали фактическую невозможность прицельной стрельбы. Почти все отмечали тошноту, потерю пространственной ориентации. Визуально это напоминало световое пятно, которое плавает перед глазами. Но хочу еще раз подчеркнуть, что наша станция визуальных помех все-таки не приводит к фатальным последствиям для зрения человека в отличие от западных аналогов", - сказал он.

"Прямых аналогов у "Филина нет". Фактически все зарубежные аналоги используют излучатели на основе лазера, которые фактически "выжигают" глаза. Наша станция не приводит к потере зрения, но в три-пять раз снижает эффективность стрельбы", - сообщил В.Жаров.

"В настоящий момент идет целый проект разработки модельного ряда станции оптических помех. Разрабатываются варианты и возимых, и носимых вариантов этой станции, которые смогут использоваться разными заказчиками", - ответил он на вопрос о возможности создания сухопутной версии "Филина".