Минобороны России опровергает сообщение об авиаударах по Идлибу

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы (ВКС) России не наносили авиаудары по сирийской провинции Идлиб, заявили в Минобороны РФ.

"Информация, появившаяся в отдельных российских СМИ со ссылкой на некие "военные источники" о якобы нанесении авиацией ВКС России точечных ударов по целям в провинции Иблиб (Сирия), абсолютно не соответствует действительности", - сказали в Минобороны РФ.

"ВКС России никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносили", - подчеркнули в военном ведомстве.

О том, что российская авиация бомбила позиции боевиков в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на военные источники.

"9 марта российская авиация, дислоцирующаяся на 555-й авиабазе Хмеймим (провинция Латакия), нанесла точечные авиаудары по объектам боевиков в провинции Идлиб... Удары были нанесены по северо-западной части Идлиба в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур (располагается примерно в 55 км от Хмеймима)", - сообщили в издании.

По его данным, поводом для ударов стало "нарушение находящимися там исламистами режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб".

В сентябре 2018 года в Сочи на переговорах между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Контроль в демилитаризованной зоне передан мобильным патрульным группам турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.